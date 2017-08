L'impact ramené sur terre par le Toronto FC

MONTRÉAL - Le Toronto FC a ramené l'Impact sur terre, dimanche, alors que la formation montréalaise a vu sa série de victoires être stoppée à quatre, à la suite d'un revers de 3-1.

L'Impact (10-9-6) termine donc le week-end en septième position dans l'Association Est, et donc à l'extérieur d'une place en séries. L'équipe de Mauro Biello détient le même nombre de points que l'Atlanta United (10-8-6), mais ce dernier occupe le sixième rang en vertu d'un meilleur différentiel de buts.



La formation montréalaise espérait remporter une cinquième victoire d'affilée pour une première fois depuis 2012.



Après de beaux efforts des joueurs de l'Impact, Sebastian Giovinco a jeté une douche froide sur la salle comble de 20 801 spectateurs en ouvrant la marque sur un coup franc tard en première demie. Jozy Altidore a creusé l'écart tôt en deuxième demie pour le Toronto FC (16-3-8), qui n'a pas perdu depuis le 1er juillet (6-0-3).



Ignacio Piatti, pour l'Impact, et Giovinco se sont échangé des buts pendant les arrêts de jeu.



L'Impact disputera son prochain match samedi, quand le Fire de Chicago sera de passage au Stade Saputo.

Le Bleu-blanc-noir sera toutefois privé de Laurent Ciman (Belgique), Blerim Dzemaili (Suisse), Anthony Jackson-Hamel (Canada), Samuel Piette (Canada) et David Choinière (Canada), qui ont été rappelés par leur sélection nationale respective.



Avantage Toronto



Les deux équipes ont amorcé la rencontre en construisant de belles pièces, comme des formations en pleine confiance le font.



Michael Salazar a été le premier à cogner à la porte pour l'Impact, dès la cinquième minute. Profitant de beaucoup d'espace, il a décoché un bon tir bas de loin, forçant le gardien Alex Bono à plonger à sa droite pour faire l'arrêt.



Altidore s'est retrouvé au coeur des premières menaces torontoises, mais ses frappes ont été imprécises à la 10e et à la 12e minute.



Bono a sauvé le TFC à la 15e minute en réalisant un arrêt spectaculaire sur un coup franc de Dzemaili qui s'est frayé un chemin à travers la circulation. Matteo Mancosu et Chris Duvall n'ont pu profiter du retour.



À l'autre bout du terrain, Evan Bush a fermé la porte à Altidore à la 19e minute, après une belle séquence du colosse attaquant en rouge.



Giovinco a obtenu une première occasion sur coup franc à la 35e minute, mais sa frappe est tombée sur le haut du filet.



Ce n'était que partie remise dans son cas, puisqu'il s'est racheté à la 41e minute, après une faute de Dzemaili contre Altidore. Cette fois, le coup franc de Giovinco par-dessus le mur montréalais a été absolument parfait et Bush n'a rien pu faire.



Giovinco s'est moqué de la foule lors de sa célébration. Il a fait semblant de pleurnicher, lançant une pointe à ses détracteurs qui trouvent qu'il se plaint parfois un peu trop auprès de l'arbitre.



L'Impact n'aurait pu anticiper un pire scénario au retour de la pause, alors qu'Altidore a doublé l'avance des visiteurs dès la 52e minute. Après une remise en touche rapide de Victor Vazquez derrière la défensive montréalaise, Marky Delgado a centré le ballon vers Altidore, fin seul dans la surface de réparation. Altidore a ensuite calmement déjoué Bush, laissé à lui-même.



Bono a été sonné à la 81e minute lors d'un contact à la tête avec le genou du milieu de terrain de l'Impact Dominic Oduro. Le gardien des visiteurs est finalement resté à son poste.



Piatti a brièvement redonné espoir aux partisans montréalais en marquant son 15e but de la saison pendant la deuxième minute des arrêts de jeu. Cependant, Giovinco a répliqué dès la reprise, quelques secondes plus tard.