L'Impact et Patrice Bernier sur le point de s'entendre

(98,5 Sports) - Selon les informations obtenues par le 98,5 Sports, une entente entre le capitaine Patrice Bernier et l'Impact de Montréal serait imminente.

Le Québécois de 37 ans serait donc de retour la saison prochaine. Le contraire aurait été surprenant, Bernier a été un rouage important de l’équipe lors de son ascension vers les séries.

Les négociations seraient très avancées et se seraient déroulées tel que prévu par les deux clans. Une annonce officielle aura lieu avant le début du camp d’entrainement le 23 janvier prochain.

L'Impact meilleur avec Bernier

Lors de ses 18 départs en 2016, l’Impact a maintenu une impressionnante fiche de huit victoires, deux défaites et six matchs nuls, et ce malgré une saison en dent de scie du onze montréalais.

Le club a maintenu un différentiel de +15 au chapitre des buts marqués et alloués avec Bernier comme titulaire.

À partir du moment où Biello l’a réinséré, pour de bon, dans sa formation partante le 28 septembre face à San Jose, l’Impact n’a échappé aucun de ses huit derniers matchs, sauf le dernier de l’année à Toronto.

En fin de saison, avec Hernan Bernardello et Marco Donadel, il formait un trio performant et expérimenté au milieu de terrain.

Bernier, qui en est à son deuxième séjour avec l’Impact, est devenu le capitaine de l’équipe lors du camp d’entrainement 2014, après que Marco Di Vaio ait annoncé sa retraite. Il est avec le club depuis ses débuts en MLS.

En 132 matchs MLS, en saison régulière et en séries, Bernier a marqué 15 buts et récolté 24 passes.

En 2016, Bernier avait signé un contrat d’un an d’une valeur de 140 000$. En cinq saisons à Montréal, Bernier a empoché un peu plus de 791 000$.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports