L'Impact doit apprendre à gérer les fins de match

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal a disputé dix matchs cette saison dont neuf se sont soldés par la différence d'un but ou moins. Les duels sont toujours serrés et l'Impact semble toujours dans le coup. Pourquoi le club Montréalais se retrouve-t-il dans les bas-fonds du classement?

Il faut peut-être regarder les fins de match pour trouver réponse à notre question.

En quatre matchs disputés à Montréal, trois se sont réglés dans les arrêts de jeu. Il est vrai de dire qu’en MLS, les 15 dernières minutes sont les instants où il se marque le plus de buts, mais dans le cas de l’Impact ça devient récurrent.

Lors du premier match à domicile face au Sounders, l’Impact avait la victoire au bout des doigts avant de concéder un but dans les arrêts de jeu.

Contre Atlanta, c’est l’Impact qui a eu le beau jeu, décrochant une victoire en temps ajouté, grâce à un but d’Anthony Jackson-Hamel.

Ensuite contre les Whitecaps, à égalité 1-1, Montréal a poussé sa chance pour marquer un but victorieux, encaissant plutôt un but à la 79e minute pour s’incliner.

Un scénario presque identique à celui de cette semaine, où malgré avoir comblé un déficit de deux buts, l’Impact a poussé tout le monde vers l’avant, menant à un surnombre de 3 contre 2 à l’avantage de Columbus, qui a résulté en un but lors des arrêts de jeu. Résultat, une autre défaite, celle-ci par la marque de 3-2 face au Crew.

Si l’on regarde les matchs sur la route, on se rend compte qu’encore une fois, les dernières secondes font la différence.

À Chicago, le Fire et l’Impact se sont échangés des buts dans les arrêts de jeu, tandis qu’à Philadelphie, c’est à but à la 87e minute qui a sauvé l’Impact d’une autre défaite.

Une philosophie à revoir

Dans la MLS on dit toujours qu’il faut gagner à la maison et tenter de ne pas perdre sur la route. Cette mentalité, souvent difficile à expliquer, a fait très mal à l’Impact cette saison.

À deux reprises, contre Vancouver et contre Columbus, l’Impact a poussé en fin de match pour espérer décrocher une victoire, seulement pour se faire marquer un but et perdre même le point du match nul.

Samedi, après le match, Evan Bush indiquait que ses coéquipiers montraient des signes de fatigue après avoir créé l’égalité. Pourquoi avoir demandé à l’équipe de continuer de pousser au lieu de fermer le jeu?

C’est une consigne qu’on n’appliquerait jamais sur la route.

Si l’Impact avait su fermer le jeu en fin de match à domicile, ils auraient quatre points de plus au classement.

Dans une conférence aussi serrée, c’est une différence non négligeable.

Un club, deux visages

Certains diront que si l’Impact s’était présenté pour jouer dès le début du match et il n’aurait pas eu à gérer ce type de situation. C’est vrai, l’Impact avait l’air à plat. Autant que le Crew avait l’air désorganisé lorsque l’Impact a décidé de mettre la pédale au fond en début de deuxième demie.

Dans cette MLS physique, où la parité est tellement forte, il est normal de voir des équipes dominer dans certains moments du match, pour ensuite se faire dominer. Le momentum peut changer du tout au tout dans un même match et ce peu importe qui s’affrontent. Penser pouvoir imposer le jeu contre un adversaire pendant 90 minutes c’est pratiquement impossible.

C’est donc souvent en fin de match que se gagnent et se perdent les points au classement. À ce niveau-là, l’Impact a du travail à faire. Espérons qu’un joueur d’expérience comme Blerim Dzemaili pourra aider l’équipe à ce niveau et rapidement, sans quoi l’Impact pourrait se voir jouer du soccer de rattrapage tout l’été.