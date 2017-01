L'Association Américaine tient le coup et remporte le Pro Bowl

ORLANDO, Floride - Andy Dalton a complété 10 de ses 12 passes pour des gains aériens de 100 verges et il a orchestré deux séquences à l'attaque qui ont mené à des points, aidant l'Association Américaine à vaincre l'Association Nationale 20-13, dimanche, au Pro Bowl.

Le quart des Bengals de Cincinnati a lancé une passe de touché de 23 verges à Travis Kelce, tard au deuxième quart, et il a ensuite guidé son attaque jusque dans le territoire adverse, où Justin Tucker a réussi un placement de 38 verges pour donner les devants 17-7 à l'Américaine.



La Nationale a eu l'occasion de créer l'égalité ou de prendre les devants à quelques reprises, mais une passe de Kirk Cousins à l'intention de Jimmy Graham a dévié sur les mains du joueur des Seahawks de Seattle avant d'être interceptée par le secondeur des Bills de Buffalo Lorenzo Alexander.



Le quart des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees a réussi 10 de ses 19 passes pour des gains de 112 verges et un touché pour la Nationale. Le quart partant de l'Américaine, Alex Smith, a pour sa part complété six de ses huit passes pour des gains de 74 verges et un touché.



Au cours d'une première demie marquée par de gros jeux et des interceptions clés, l'Américaine est rentrée au vestiaire avec une avance de 14-7.



L'Américaine avait inscrit les premiers points de la rencontre quand Smith a envoyé une passe précise à Delanie Walker, qui a concrétisé un touché de 26 verges grâce à une belle agilité avec ses pieds.



La passe de touché de Dalton à Kelce a ensuite porté la marque à 14-7 avec 1:40 à jouer au deuxième quart. Un retour de dégagement de 36 verges de Tyreek Hill a mis la table pour ce majeur.



Un peu plus tôt au deuxième quart, Brees avait rejoint Doug Baldwin dans la zone des buts pour un touché de 47 verges, ce qui avait créé l'égalité 7-7.



La Nationale aurait dû avoir 17 points au terme de la première demie, mais un refus de tenter un placement à la porte des buts sur un quatrième essai et une interception aux dépens de Brees, dans la zone des buts, ont gâché les plans.