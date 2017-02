Kyle Shanahan devient le nouvel entraîneur-chef des 49ers

SAN FRANCISCO - Vingt-quatre heures après avoir encaissé une défaite crève-coeur au Super Bowl LI en compagnie des Falcons d'Atlanta, Kyle Shanahan a obtenu le poste d'entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, a confirmé l'équipe californienne lundi soir par voie de communiqué.

Son embauche sera confirmée au cours d'une conférence de presse qui aura lieu au Levi's Stadium, le domicile des 49ers, plus tard cette semaine.



Shanahan occupait le poste de coordonnateur offensif des Falcons depuis le début de la saison 2015.

En 2016, les Falcons ont gagné le titre de la section Sud et représenté l'Association nationale au Super Bowl LI.

Ils ont aussi établi des records d'équipe aux chapitres des verges de gains par match (415,8), des points marqués (540), des verges de gains par la passe par match (295,3) et des verges de gains par jeu (6,7).

Shanahan s'était joint aux Falcons après avoir occupé le poste de coordonnateur offensif des Browns de Cleveland en 2014.

Shanahan compte 13 années d'expérience dans un poste d'entraîneur dans la NFL, dont neuf à titre de coordonnateur offensif des Falcons, des Browns, des Redskins de Washington (2010-2013) et des Texans de Houston (2008-2009).



Le père de Shanahan, Mike, fut coordonnateur offensif des 49ers de 1992 à 1994. Il fut également l'entraîneur-chef des Broncos de Denver (1995-2008) et des Redskins (2010-2013), où il a totalisé 178 victoires (huit en éliminatoires), dont deux aux Super Bowls XXXII et XXXIII.