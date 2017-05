Koivu, Sakic et Selanne au panthéon de la IIHF

COLOGNE, Allemagne - Saku Koivu, Joe Sakic et Teemu Selanne font partie d'un groupe de huit anciens joueurs qui ont fait leur entrée au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace, dimanche.

Koivu a été intronisé pour sa carrière de 1124 matchs dans la Ligue nationale de hockey, dont 792 avec le Canadien de Montréal dont il a été le capitaine pendant dix ans. Le combatif joueur de centre a aussi été récompensé pour avoir contribué à la première conquête de la médaille d'or par la Finlande au Championnat du monde de hockey sur glace, en 1995.



«Je veux remercier le Canadien de Montréal de m'avoir repêché et de m'avoir fourni un merveilleux endroit pour lancer ma carrière dans la LNH, a déclaré Koivu, sélectionné par le Tricolore lors du premier tour du repêchage de 1993, au Colisée de Québec.



«Dans les faits, ma carrière internationale a commencé en 1993, en Allemagne. Avec la Finlande, j'ai éventuellement participé à sept championnats du monde et à quatre Jeux olympiques. Il semble que j'ai bouclé la boucle en revenant en Allemagne et en étant honoré pour l'ensemble de ma carrière. Ce fut un extraordinaire privilège de représenter la Finlande, et les succès que nous avons connus ensemble ont joué un rôle crucial dans ma carrière.?



Koivu a évolué dans la LNH pendant 18 saisons, soit 13 avec le Canadien et cinq avec les Ducks d'Anaheim, et a récolté 832 points en carrière, dont 255 buts. Avec le Canadien, il a amassé 641 points et 191 buts, malgré une grave blessure à un genou, en 1996 qui lui a fait rater deux mois alors qu'il occupait le premier rang du classement des pointeurs.



Puis, en septembre 2001, Koivu a appris qu'il souffrait d'un cancer de type non-hodgkinien. Malgré la gravité de la maladie, Koivu est parvenu à revenir au jeu avant la fin de la saison, récoltant deux points en trois matchs avant d'ajouter 10 points en 12 rencontres éliminatoires.



Avec le Canadien, Koivu a inscrit 16 buts et 48 points en 54 matchs des séries.



Représenter son pays



Sakic a pris part à 1378 matchs dans la LNH, amassant 625 buts et 1016 mentions d'aide pour un total de 1641 points, et a remporté la coupe Stanley en deux occasions avec l'Avalanche. Il se classe au neuvième rang pour le plus grand nombre de points dans l'histoire de la LNH, et ses huit buts en prolongation lors des séries éliminatoires sont inégalés dans les annales de la ligue.



Sakic est aussi l'un des membres du prestigieux ?Triple Gold Club?. En plus de ses deux coupes Stanley, l'athlète originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, a mis la main sur une médaille d'or au Championnat du monde de 1994 en plus de contribuer à la première médaille d'or olympique du Canada en 50 ans lors des Jeux de Salt Lake City, en 2002.



«Je me considère tellement privilégié d'avoir pu jouer au hockey, d'avoir évolué dans la Ligue nationale et d'avoir eu la chance de représenter mon pays. Jusqu'à ce que se présente la première opportunité (de représenter votre pays), vous ne savez pas vraiment tout ce que ça peut signifier. Chaque fois que j'ai revêtu le chandail du Canada, je ressentais tellement de fierté que je voulais toujours faire de mon mieux pour mon pays.»



Selanne a également passé une saison au Colorado, en 2003-2004. Auparavant, il avait établi des records de la LNH pour une recrue en récoltant 76 buts et 132 points avec les Jets de Winnipeg en 1992-1993. Selanne a fait graver son nom sur la coupe Stanley avec les Ducks d'Anaheim en 2007, et a complété sa carrière de 21 saisons avec 684 et 773 mentions d'aide pour un total de 1457 points, bon pour le 15e rang dans l'histoire de la LNH.



Selanne a aussi participé aux Jeux olympiques en six occasions, récoltant 43 points, des sommets dans l'histoire des Jeux. Il a mis la main sur une médaille d'argent et trois de bronze et a été élu joueur le plus utile à son équipe, à l'âge de 43 ans, lors des Jeux de Sotchi en 2014. Il avait alors aidé la Finlande à mettre la main sur la médaille de bronze avec six points en autant de matchs.



Selanne a profité de l'occasion pour manifester sa déception devant la décision de la LNH de ne pas envoyer ses joueurs aux Jeux olympiques de 2018 en Corée du Sud.



«C'est le rêve de tout joueur, d'abord, de représenter son pays, mais surtout aux Jeux olympiques. (...) J'espère que tout le monde réalisera qu'il est important d'y être présents.»



Uwe Krupp, un Allemand et coéquipier de Sakic avec les Nordiques de Québec et l'Avalanche du Colorado, Angela Ruggiero, une vedette de l'équipe féminine des États-Unis, l'Autrichien Dieter Kalt, l'Écossais Tony Hand et le Français Patrick Francheterre ont aussi été honorés lors d'une cérémonie tenue avant le match pour la médaille de bronze entre la Suède et la Russie.



Krupp avait marqué le but décisif en troisième période de prolongation du quatrième match de la finale contre les Panthers de la Floride pour procurer à l'Avalanche un gain de 1-0 et sa première conquête de la coupe Stanley, en 1996.