Ken Hitchcock congédié !

(98,5 Sports) - Ken Hitchcock n'est plus l'entraîneur-chef des Blues de St. Louis.

L'équipe en a fait l'annonce matin, via son site internet.

Hitchcock dirigeait les destinées des Blues depuis le 8 novembre 2011. Son entraîneur associé, Mike Yeo, va assurer la relève.

Les Blues ont subi, hier, un cinquième revers à leurs six dernières sorties.

Hitchcock a mené l'équipe à la finale de l'Ouest la saison dernière et il vient au deuxième rang de l'histoire du club avec une fiche de 284-124-41 en six campagnes.

Déception

Les Blues sont l'une des déceptions du circuit Bettman cette saison, eux qui occupent actuellement la deuxième place des clubs repêchés dans l'Association Ouest, avec 53 points en 50 rencontres.

Reconnue comme étant une équipe à la défensive hermétique sous Hitchcock, les Blues ont accordé 28 buts dans leurs six derniers matchs et le travail des gardiens de but a été problématique depuis le début de la saison.

La différence avec l'an dernier est frappante. Non seulement les Blues avaient-ils atteint une première finale d'association depuis 2001; s'inclinant en six matchs devant les Sharks de San Jose, mais ils avaient conclu la saison avec la deuxième meilleure fiche dans l'Ouest, avec 49 victoires et 107 points malgré plusieurs blessures à des joueurs clés.

Yeo profitera d'une deuxième chance de diriger dans la LNH. Il a été en charge du WIld du Minnesota pour cinq saisons, les guidant à trois participations en séries. Il avait toutefois été limogé après 55 rencontres lors de la dernière campagne.

Le natif de North Bay, en Ontario, a mené les Aeros de Houston à la finale de la Coupe Calder à sa seule saison dans la Ligue américaine. Il avait fait partie du groupe d'entraîneurs des Penguins de Pittsburgh pendant quatre saisons auparavant.

Avec Associated Press