Kavis Reed nomme un adjoint et... une adjointe

MONTRÉAL - Le nouveau directeur général des Alouettes de Montréal, Kavis Reed, a choisi de s'entourer de deux adjoints.

Ainsi, Catherine Raîche a été nommée mercredi directrice générale adjointe aux opérations football, tandis que Joe Mack a été embauché à titre de directeur général adjoint au personnel des joueurs.



Raîche s'est jointe aux Alouettes en décembre 2015 en tant que coordonnatrice de l'administration football, aidant l'équipe dans plusieurs rôles, dont la gestion du plafond salarial, la négociation et la rédaction de contrats, les voyages de l'équipe, ainsi que diverses autres tâches. Dans ses nouvelles fonctions, la gestionnaire âgée de 27 ans supervisera les activités quotidiennes des opérations football.



Avant de se joindre à l'organisation à temps plein, elle a contribué aux activités de l'équipe durant la majorité de la saison 2015. Campée dans un rôle de conseillère, elle s'était avérée un atout majeur pour le bon fonctionnement des opérations du club.



Diplômée en droit de l'Université de Sherbrooke, elle a été admise au Barreau du Québec en 2012. Elle a pratiqué le droit corporatif et fiscal pendant trois ans au cabinet d'avocats montréalais Gascon & Associés. Originaire de Montréal, Raîche a apporté de nouvelles idées et un point de vue rafraichîssant à l'organisation.



Pour sa part, Mack a connu du succès autant dans la NFL que dans la LCF, incluant un championnat avec les Blue Bombers de Winnipeg, en 1984, ainsi qu'une victoire au Super Bowl XXVI avec les Redskins de Washington. Dans son nouveau rôle avec les Alouettes, il supervisera le département du personnel des joueurs et sera en charge des dépisteurs de l'équipe.



Mack a occupé son premier poste dans la LCF en 1984 en tant que directeur du personnel des joueurs avec les Blue Bombers. Lors de son séjour avec les Bombers, il a aidé l'équipe à rapatrier la coupe Grey à Winnipeg pour la première fois en 22 ans. Les Blue Bombers ont montré une impressionnante fiche de 46-21-1 lors de son passage avec l'équipe.



Après son premier parcours à Winnipeg en 1987, il s'est joint aux Falcons d'Atlanta en tant que dépisteur professionnel. Deux années plus tard, il a été embauché par les Redskins en tant que directeur du recrutement professionnel. Ces derniers ont éventuellement remporté le Super Bowl XXVI, alors que le quart canadien Mark Rypien était aux commandes de l'attaque. Après cinq saisons à Washington, celui qui est originaire de Levittown, en Pennsylvanie, a passé quatre saisons en tant que directeur général adjoint avec les Panthers de la Caroline. Il a ensuite occupé le poste de directeur du personnel des joueurs pour les Browns de Cleveland de façon intérimaire.



En 2010, Mack est retourné dans la LCF en tant que directeur général et vice-président des opérations football des Blue Bombers, aidant l'équipe à accéder au match de la Coupe Grey en 2011.



Âgé de 62 ans, Mack a diplômé en sciences politiques de l'Université Villanova.