Kaká, toujours le joueur le mieux payé de la MLS

BETHESDA, Maryland - Le milieu de terrain Kaká, de l'Orlando City SC, est le joueur le mieux payé de la MLS pour une troisième saison de suite, devant l'attaquant Sebastian Giovinco, du Toronto FC, et le milieu de terrain Bastian Schweinsteiger, du Fire de Chicago.

À sa troisième campagne avec Orlando, Kaká recevra un salaire de base de 6,6 millions $ US selon les chiffres dévoilés par l'Association des joueurs de la MLS, mardi. Si l'on ajoute une compensation de parts, Kaká touchera un total de 7 167 500 $ cette saison.



Giovinco, qui a rejoint les rangs du TFC en 2015, a un salaire de base de 5,6 millions $ et recevra un total de 7 115 556 $ en compensation financière cette saison. Le Toronto FC versera aussi 6,5 millions $ au milieu de terrain Michael Bradley et 4 875 000 $ à l'attaquant Jozy Altidore.



Dans le camp de l'Impact de Montréal, l'attaquant italien Matteo Mancosu sera le joueur le mieux payé de l'équipe cette saison avec 719 541,75 $ en compensation financière. Le défenseur Laurent Ciman touchera 661 666,67 $ et le milieu de terrain Ignacio Piatti aura un salaire de 450 000 $.



La formation montréalaise se classe 19e sur 22 équipes à travers le circuit avec une masse salariale de base de 4 995 921,08 $, loin derrière le TFC, en tête avec 20 153 697 $.



L'Impact attend l'arrivée du milieu de terrain Blerim Dzemaili et il aura le statut de joueur désigné, ce qui signifie qu'il devrait avoir un salaire important.



Un total de 28 joueurs toucheront au moins 1 million $ cette saison à travers la MLS, dont Schweinsteiger. Récemment arrivé chez le Fire, l'ancien international allemand recevra 5,4 millions $.