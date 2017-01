Julio Jones sera à son poste pour les Falcons

FLOWERY BRANCH, Georgie - L'ailier espacé vedette des Falcons d'Atlanta Julio Jones a déclaré que l'élongation à un orteil dont il souffre ne l'empêchera pas de participer au match de championnat de l'Association nationale contre les Packers de Green Bay, dimanche.

Jones a confié avoir ressenti « un pincement » la semaine dernière contre les Seahawks de Seattle, et il a donc décidé de ne pas retourner sur le terrain pendant le quatrième quart alors que les Falcons disposaient d'une confortable avance. Il s'est absenté lors des 14e et 15e semaines d'activités en raison d'une blessure semblable.

Il ne s'est pas entraîné mercredi et jeudi. L'entraîneur-chef Dan Quinn a mentionné que le receveur de passes participera à un entraînement léger vendredi, et précisé qu'il s'attendait à le voir à son poste dimanche.



Jones avait réalisé la deuxième meilleure saison pour un ailier espacé dans l'histoire de la NFL l'an dernier avec 136 attrapés et 1871 verges de gains, lui permettant d'être nommé sur la première équipe d'étoiles. Cette saison, il occupe le deuxième rang avec 1409 verges de gains, et le quatrième au chapitre des verges par attrapé.