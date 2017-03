Jours ensoleillés pour Federer et Wozniacki

KEY BISCAYNE, Floride - Roger Federer et Caroline Wozniacki ont dominé leurs adversaires lors de leurs premiers matchs à l'Omnium de Miami, alors que personne n'a été en mesure de véritablement les défier.

Tout ça a changé jeudi, mais ils ont quand même survécu.



Federer, quatrième tête de série, a sauvé deux balles de match avant de vaincre Tomas Berdych 6-2, 3-6, 7-6 (6) dans un match de quarts de finale.



Pour sa part, Wozniacki, 12e tête de série, a dû travailler fort pour venir à bout de Karolina Pliskova 5-7, 6-1, 6-1 et accéder à la finale du tournoi de Key Biscayne pour une première fois en 10 participations.



Federer a un dossier de 4-0 en bris d'égalité au cours du tournoi, mais il s'est retrouvé devant un déficit de 6-4 dans le bris d'égalité de la manche ultime contre Berdych, classé 10e, avant de remporter les quatre derniers points du match.



Double champion à Key Biscayne et possédant maintenant une fiche de 17-1 en 2017, Federer retrouvera la 12e tête de série Nick Kyrgios dans son chemin vendredi, lors des demi-finales.



Kyrgios a défait la 16e tête de série Alexander Zverev 6-4, 6-7 (9), 6-3 dans un duel qui a duré deux heures et demie. Kyrgios a réussi 16 as contre aucune double faute et il n'a jamais accordé de balle de bris à son rival.



De son côté, Wozniacki a remporté 12 des 14 derniers jeux de son duel contre Pliskova, deuxième tête de série, après avoir connu des ennuis en début de rencontre.



La Danoise a laissé filer trois balles de manche au premier set, mais elle a su se ressaisir rapidement. Elle a gagné les trois premiers jeux du deuxième set — Pliskova a exprimé sa frustration en frappant sa raquette contre le sol à un certain moment —, puis n'a jamais plus regardé derrière elle par la suite.



L'ex-no 1 mondiale a franchi le seuil des 23 millions $ US de gains en carrière en vertu de cette victoire. Une victoire samedi lui permettrait également de se hisser au huitième rang mondial.



Wozniacki affrontera l'Australienne Johanna Konta, lors de la finale qui aura lieu samedi. C'est la première fois qu'elle se retrouve en grande finale de ce tournoi.



Konta a battu Venus Williams 6-4, 6-5 en demi-finale. Williams a connu beaucoup de difficultés, terminant sa soirée avec 11 double-fautes, 4 as et a dû faire face à 17 balles de bris.