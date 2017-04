Johnson se blesse la veille du tournoi des Maîtres

AUGUSTA - L'Américain Dustin Johnson, l'un des grands favoris en vue du Tournoi des Maîtres, a subi une sévère blessure au bas du dos à la suite d'une chute dans un escalier mercredi, au point où sa participation au premier rendez-vous de la saison du grand chelem du golf est incertaine, selon ce qu'a annoncé son représentant.

Il s'agit là d'un développement totalement inattendu, qui est venu bouleverser une journée bien calme à Augusta National, dont le terrain a été fermé à 13 h 30 en raison des intempéries.



Le véritable cataclysme est venu quelques heures plus tard.



Selon David Winkle, le représentant de Johnson chez Hambric Sports, l'incident est survenu dans une maison que le golfeur loue à Augusta.



« Il est tombé très durement sur le bas de son dos et il se repose, mais il se sent très mal, a déclaré Winkle dans un courriel. On l'a avisé de demeurer immobile, d'utiliser des médicaments anti-inflammatoires et d'appliquer de la glace, dans l'espoir qu'il puisse jouer demain (jeudi). »



Winkle a indiqué qu'il n'émettra aucun autre commentaire tant qu'il n'aura pas de nouvelles informations à transmettre.



L'onde de choc a été d'une telle ampleur que les preneurs aux livres de Las Vegas ont réagi environ une heure plus tard. Alors que Johnson avait été établi favori à 11 contre 2, la nouvelle de l'incident a réduit la cote de Johnson à sept contre un, à égalité avec Rory McIlroy et Jordan Spieth.



Johnson pourrait être avantagé par le fait qu'il doit amorcer la première ronde au sein du dernier trio, à 14 h 03, en compagnie de Bubba Watson, double vainqueur à Augusta, et du gagnant du Championnat de la PGA, Jimmy Walker.



Johnson devait assister au gala annuel de l'Association des chroniqueurs de golf de l'Amérique, mercredi soir, qui l'a élu golfeur masculin de l'année. En 2016, il a mis la main sur un premier titre à un tournoi majeur grâce à son triomphe à l'Omnium des États-Unis, a été élu joueur de l'année sur le circuit de la PGA pour la première fois, a terminé au sommet du classement des boursiers et a mérité le trophée Vardon pour avoir affiché le score moyen le plus bas sur un minimum de 60 rondes.



Rickie Fowler a qualifié l'Américain de 32 ans de « force de la nature ».



Mardi, Winkle avait fait remarquer qu'il n'avait jamais vu Johnson se porter aussi bien, autant sur les terrains que dans sa vie personnelle.



Avant de se présenter à Augusta, Johnson a remporté les trois derniers tournois auxquels il a participé, dont deux présentés dans le cadre des Championnats du monde du golf. Il est devenu le premier golfeur en plus de 40 ans à gagner trois tournois d'affilée avant d'aborder le Tournoi des Maîtres.



La première de ces trois victoires, acquise à l'Omnium Genesis à la mi-février, lui a permis de se hisser au premier échelon du classement mondial. Il est également le seul golfeur à avoir gagné chacun des quatre tournois présentés dans le cadre des Championnats du monde.



Johnson devait jouer neuf trous mercredi avant qu'une première vague d'intempéries ne s'abatte sur le prestigieux parcours d'Augusta.



En triomphant ce week-end, Johnson deviendrait le premier golfeur depuis Tiger Woods en 2002 à remporter le Tournoi des Maîtres alors qu'il occupe le premier rang du classement mondial.



Si Johnson ne peut pas jouer, il ne sera pas remplacé.