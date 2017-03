Johnson l'emporte face à Rahm

AUSTIN, Texas - Dustin Johnson a résisté à la tentative de remontée de Jon Rahm pour signer une troisième victoire consécutive en remportant le Championnat par trous, dimanche.

Johnson est devenu seulement le troisième golfeur à remporter cet événement des Championnats du monde de golf en tant que favori après Tiger Woods (2003, 2004 et 2008) et Rory McIlroy (2015).



L'Américain de 32 ans a pris le contrôle de son duel en gagnant quatre trous d'affilée sur le premier neuf. Rahm, un Espagnol de 22 ans, a toutefois réduit l'écart à un seul point grâce à un oiselet au 16e trou, mais les deux golfeurs ont complété le parcours avec des normales aux 17e et 18e trous.



Dans le duel pour la troisième place, l'Américain Bill Haas a défait le Japonais Hideto Tanihara 2-et-1.



Plus tôt dans la journée lors des demi-finales, Johnson avait vaincu Tanihara par un, tandis que Rahm avait eu le meilleur 3-et-2 contre Haas.



Johnson n'a jamais tiré de l'arrière lors de ses sept matchs au cours de la semaine. Il a été en avance lors de 105 des 112 trous qu'il a parcourus.



Il est devenu le premier golfeur à gagner chacun des tournois des Championnats du monde de golf. Il avait déjà remporté le Championnat du Mexique, l'Invitation Bridgestone et le Championnat HSBC.