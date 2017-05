John Daly prend les commandes de l'Invitation Insperity par un coup

THE WOODLANDS, Texas - John Daly n'a pas commis de boguey et il a remis une carte de 65 (moins-7) pour se donner une avance d'un coup au sommet de l'Invitation Insperity du circuit des Champions de la PGA, samedi.

Âgé de 51 ans, Daly tente de remporter un premier tournoi chez les séniors et de signer une première victoire depuis 2004, alors qu'il avait gagné l'Invitation Buick sur le circuit de la PGA. Il a réussi cinq oiselets sur les sept premiers trous du deuxième neuf et il montre un pointage cumulatif de moins-11.



Kenny Perry a lui aussi joué 65, notamment grâce à un aigle au premier trou, et il accuse un coup de retard sur Daly.



Jerry Smith a inscrit un 66 à sa carte et il s'est emparé du troisième rang, à moins-9. Suivent dans l'ordre Tommy Armour III (67), à moins-8, Miguel Angel Jimenez (66), à moins-7, et un groupe de six golfeurs à égalité à moins-6.



Stephen Ames est le seul Canadien à prendre part à ce tournoi. Il a connu une très bonne deuxième ronde et son 65 lui a permis de se hisser à égalité au 12e échelon, à six coups du meneur.