«Jim Rutherford n'a jamais pensé à échanger Marc-André Fleury»

(98,5 Sports) - Le directeur général des Penguins, Jim Rutherford, n'a jamais voulu échanger son vétéran gardien, Marc-André Fleury.

On se rappelle, à l'époque, les Penguins venaient tout juste de remporter la coupe Stanley en partie grâce à leur gardien recrue de 21 ans, Matt Murray, qui avait été sensationnel en remplacement de Fleury.

Le défilé n'avait même pas eu lieu que les rumeurs envoyaient Fleury dans une autre organisation.

Or, malgré le brio de Murray qui était devenu le nouveau no 1 de l'équipe, le Québécois n'a jamais été sur le marché des échanges.

C'est ce qu'a révélé au 98,5 FM Sports Gilles Meloche, ex-entraîneur des gardiens des Penguins, qui est aujourd'hui dépisteur au sein de l'organisation.

«J’ai parlé avec Jim Rutherford au camp d’entraînement et il n’a jamais pensé à l’échanger, a confié Meloche, un ancien gardien de la LNH, au micro de Mario Langlois. On ne pouvait pas se fier uniquement sur un gardien de 21 ans (Matt Murray). Même si Matt venait de gagner la coupe Stanley, un gardien peut connaître plus de difficultés à sa deuxième ou troisième année. On n’avait pas de chance à prendre, surtout qu’on n’avait pas de relève en bas qui aurait pu faire le saut.

«Jim m’a toujours dit que sous aucun prétexte il ne voulait l’échanger.»

Moins d'un an plus tard, on voit bien que les Penguins ont pris la bonne décision.

Même si c'est le jeune Murray qui a obtenu le plus de départs en saison régulière, c'est Marc-André Fleury qui a pris le relais quand il s'est blessé.

Fleury était d'office pour chacun des 12 matchs des Penguins depuis le début des séries. Foi de l'entraîneur Mike Sullivan, il gardera le filet tant et aussi longtemps que son équipe continuera de gagner.

La 31e équipe change la donne

Avec l'arrivée d'une 31e équipe dans le circuit Bettman, les Golden Knights de Las Vegas, les Penguins pourront seulement protéger un seul gardien en vue du repêchage d'expansion.

Contre vents et marées, Jim Rutherford a pu garder ses deux gardiens. Mais cette fois-ci, il devra trancher.

«Rendu-là, ce sera les problèmes de Jim, a lancé, à la blague, Gilles Meloche. Marc-André est âgé de 32 ans , selon moi, il lui reste encore cinq ou six ans dans la LNH. On aura de bonnes rencontres et de bonnes discussions à ce sujet.»

Les Penguins ont encore quelques semaines pour y penser.

Et peut-être, aussi, une deuxième coupe Stanley de suite à célébrer.