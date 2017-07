Jesen Therrien: «il est beaucoup plus prêt que je ne l'étais» - Éric Gagné

(98,5 Sports) - Les Phillies de Philadelphie ont rappelé jeudi soir le releveur québécois Jesen Therrien de leur club-école triple A de Lehigh Valley.

Le rappel de Therrien, âgé de 24 ans, s’inscrit dans la foulée de l’échange du vétéran releveur Pat Neshek qui a été échangé aux Rockies du Colorado.

Le lanceur originaire de Montréal-Nord est donc de la formation des Phillies qui accueillent les Braves d’Atlanta en fin de semaine.

En 18 matchs avec Lehigh Valley cette saison, Therrien, sélectionné au 17e tour du repêchage de 2011, a présenté une excellente moyenne de points mérités de 1,57. Therrien avait amorcé la saison dans le double A, avec les Fightin Phils de Reading.

Éric Gagné, qui a été un mentor pour Jesen Therrien, a été l’un des premiers à apprendre la nouvelle du rappel du jeune québécois, quand Therrien lui-même l’a contacté.

« Ça ne peut pas arriver à un meilleur gars, a dit Gagné. Il a été chez nous durant trois ans, trois ans et demi. Il travaille tellement fort. Il mérite ça. En tant que Québécois, c’est une fierté incroyable. C’est tellement une bonne personne. Il est toujours concentré. On a travaillé fort pour qu’il se rende dans les majeures.

« C’est le fun d’être dans les majeures. On va célébrer ça deux ou trois jours, mais on a tellement d’autres buts. Il a une job à faire. Je lui ai parlé pendant près d’une heure. Il n’était pas capable de dormir. Il ne réalisait pas encore. »

Gagné a reçu l’appel qui allait le mener aux majeures à 23 ans. Il estime toutefois que Therrien a toutes les chances de bien faire.

« Il est beaucoup plus prêt que je ne l’étais. Quand je suis arrivé là, je venais du 2A. Je n’étais pas prêt. Je n’avais vraiment aucune expérience des majeures. C’est sûr qu’il va arriver sur le monticule et qu’il ne sentira pas ses mains. C’est normal. Il va être nerveux. Mais je lui ai dit : « enjoy every second ».