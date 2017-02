Jeffrey Loria pourrait vendre les Marlins de Miami

MIAMI - Les Marlins de Miami sont à vendre, et le propriétaire Jeffrey Loria pourrait avoir trouvé un acheteur.

Selon une source au courant des négociations, Loria a conclu une entente préliminaire pour vendre l'équipe à un homme d'affaires de New York, mais celle-ci pourrait avorter parce que le prix final de la transaction n'a pas été déterminé.



La source en question s'est confiée à l'Associated Press sous le sceau de l'anonymat, jeudi, parce que les Marlins n'ont pas commenté publiquement les pourparlers.



Selon cette source, l'entente préliminaire prévoit que le coût de la transaction s'établirait à 1,6 milliard $, mais c'était avant que l'acheteur potentiel ne fasse preuve de diligence raisonnable, a ajouté la source. Ainsi, toujours selon la source de l'Associated Press, l'offre finale de cet acheteur potentiel pourrait s'avérer beaucoup plus basse.



La source a refusé d'identifier l'acheteur potentiel, mais a confié que d'autres parties sont être intéressées à acheter l'équipe, et des négociations avec elles pourraient être rouvertes.



Citant deux sources non-identifiées, plus tôt jeudi, Forbes a rapporté que le président des Marlins, David Samson, avait déclaré qu'une entente préliminaire avait été conclue pour une transaction de 1,6 milliard $.



Samson a refusé de commenter le dossier à l'Associated Press et n'a pas voulu dire publiquement si l'équipe est à vendre.



Lorsque Samson s'est fait demander, la semaine dernière, s'il pensait que Loria sera toujours le propriétaire de l'équipe à la fin de la saison à venir, il a répondu par l'affirmative.



Âgé de 76 ans, Loria a acheté les Marlins en 2002 de John Henry pour une somme de 158,5 millions $. Les Marlins ont remporté la Série mondiale en 2003, mais n'ont pas participé aux séries éliminatoires depuis, et n'ont connu qu'une seule saison supérieure à ,500 depuis 2009.



Les Marlins ont également terminé au dernier rang au chapitre des assistances dans la Ligue nationale lors de 11 des 12 dernières saisons, malgré leur déménagement dans un nouveau stade en 2012.



Loria, un marchand d'oeuvres d'art originaire de New York, s'est fait discret à Miami lors des dernières saisons. Il a cependant accepté d'accroître la masse salariale de l'équipe d'environ 30 pour cent, jusqu'à près de 100 millions $. Cette décision a amplifié les rumeurs selon lesquelles il cherchait à bâtir une équipe compétitive pour la rendre plus attrayante aux acheteurs potentiels.



Le décès de l'as lanceur Jose Fernandez, qui a perdu la vie dans un accident nautique en septembre, pourrait aussi expliquer la volonté de Loria de vendre son équipe.



«Jeffrey a bien sûr été bouleversé par la perte de Jose, comme s'il avait perdu un fils, a affirmé Samson la semaine dernière. Mais il demeure motivé, intéressé et engagé.»



Avant de faire l'achat des Marlins, Loria a été le propriétaire des Expos de Montréal et est également devenu impopulaire auprès des partisans de l'équipe. Il s'est porté acquéreur de 24 pour cent des actions des Expos en 1999 et éventuellement, sa participation dans l'équipe a grimpé jusqu'à 92 pour cent. Il n'a pas empêché le déclin de l'équipe, qui a déménagé à Washington en 2005.



Le prochain propriétaire des Marlins sera le quatrième dans l'histoire de l'organisation. Wayne Huizenga en a été le premier propriétaire, en 1993.



Les Marlins doivent accueillir le match des étoiles pour la première fois de leur histoire, en juillet.