«Je veux faire la différence en prolongation» - Galchenyuk

(98,5 sports) - Alex Galchenyuk joue présentement comme il le faisait avant d'être blessé contre les Kings de Los Angeles, au début de décembre.

Galchenuyk a inscrit deux buts victorieux et il totalise six points à ses cinq derniers matchs. Il semble avoir retrouvé la confiance qu’il avait perdue au retour de sa blessure.

Mardi, il a préparé le but victorieux de Paul Byron en prolongation contre les Canucks de Vancouver.

«On a gagné plusieurs matchs en prolongation dernièrement et l’équipe est confiante dans une telle situation, a déclaré le talentueux attaquant. On veut trouver une façon de gagner, on a beaucoup de talent et de vitesse.»

L’équipe se sent bien en période supplémentaire et le joueur de centre contribue grandement aux récents succès, lui qui a procuré la victoire aux Canadiens en prolongation contre les Devils du New Jersey et les Blue Jackets de Columbus à la fin de février.

«Je veux faire la différence en prolongation, j’ai confiance en mes habiletés. Je veux être sur la glace en temps supplémentaire et provoquer des choses. Je crois que tous les joueurs compétitifs veulent être sur la glace en prolongation», a-t-il ajouté.

Si Galchenyuk a préparé le but victorieux, mardi, Andrew Shaw a disputé un fort match, peut-être même l’un de ses meilleurs dans l’uniforme des Canadiens.

«Il faut être prêt pour l’esprit qui règne dans les séries éliminatoires. Je tente de travailler fort chaque fois que je saute sur la patinoire, c’est à ce moment que les bonnes choses arrivent», a déclaré Shaw qui a justement été acquis par Marc Bergevin pour cette période de l’année.

Le petit ailier a admis que les nouvelles acquisitions de Bergevin représentaient une valeur ajoutée.

«On a toujours de la vitesse et de grandes habiletés, mais on est plus physique, on est plus gros et on avait besoin de cet élément. On joue de façon plus serrée dans notre zone, a mentionné le combatif attaquant. On a tous acheté le système, on travaille les uns pour les autres et on bloque des tirs. C’est de cette manière que l’on doit jouer si on veut connaître du succès d’ici la fin de la saison.»

Plus de détails à venir