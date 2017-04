«Je remercie mes coéquipiers d'avoir écoulé mes pénalités» - Radulov

Alexander Radulov marque le but victorieux./Paul Chiasson-PC

Alexander Radulov marque le but victorieux./Paul Chiasson-PC

(98,5 sports) - Alexander Radulov voulait faire pardonner ses deux pénalités de la deuxième période et il l'a fait de brillante façon en marquant le but victorieux en prolongation.

«J’ai écopé de deux pénalités en deuxième période, j’ai laissé tomber mon équipe et je remercie mes coéquipiers d’avoir écoulé les minutes», a déclaré Radulov.

Ce dernier a également donné crédit à ses compagnons de trio.

«Notre trio travaille fort. Phil et Max travaillent fort. On donne notre 100 pour cent et je suis bien content que l’on ait gagné, a ajouté Radulov. Les partisans méritaient bien cette victoire.»

Le but du Russe a permis aux Canadiens de créer l’égalité 1-1 dans la série qui se transportera à New York où seront disputés dimanche et mardi, les troisième et quatrième matchs.

«En fin de troisième, on n’avait pas le temps de penser que si on perdait on allait tirer de l’arrière 0-2 dans la série», a ajouté Radulov.

Pour sa part, Pacioretty a mentionné que lui et ses coéquipiers n’avaient pas aimé les reproches après le premier match de la série.

«On n’avait pas joué un mauvais match, mais ce soir on a joué tout un match, a déclaré le capitaine. On a appris beaucoup ce soir, ce n’est qu’une victoire, rien n’est encore terminé, mais ce fut bien plaisant de voir Radulov marquer.»

Tomas Plekanec a forcé la prolongation en marquant avec 18 secondes à jouer à la troisième, mais il ne voulait pas en prendre le crédit.

«C’est un gros but, mais, peu importe qui marquait, on voulait porter le match en prolongation», a dit Plekanec, avant d’ajouter.

«Comme dans le premier match, on n’a pas connu une bonne deuxième période.»

Gros match de Weber

Shea Weber, qui a joué pas moins de 32:25, même s’il a écopé d’une majeure de cinq minutes pour s’être battu avec J.T. Miller au milieu de la deuxième, a disputé tout un match à la ligne bleue.

«On a encore une fois été indiscipliné, mais notre unité en désavantage numérique a été très bonne», a dit le gros défenseur.

Weber acceptait les louanges, mais il ne voulait pas trop s’enthousiasmer.

«Je tente de jouer de la même manière chaque soir, a-t-il répondu. L’intensité était forte. On tirait de l’arrière, mais on savait que l’on était capable de créer l’égalité. On l’a fait plusieurs fois cette saison. C’est une grosse victoire, mais il reste encore beaucoup de travail à faire.»

Paul Byron a permis aux Canadiens de prendre les devants 2-1 en fin de première et il a reconnu qu’il y avait beaucoup d’énergie dans le match.

«Toute l’équipe a mieux joué ce soir. On a fait ce qui nous a permis de connaître du succès cette saison», a déclaré le petit attaquant.

Deux des quatre buts des Canadiens ont été marqués au cours d’une mêlée devant le filet de Henrik Lundqvist.

«Lundqvist jonglait beaucoup avec la rondelle. On a foncé au filet et on a été récompensé», a-t-il analysé.

Vigneault pas abattu

Finalement, l’entraîneur-chef des Rangers, Alain Vigneault, ne semblait pas abattu.

«Ce fut un bon match. Leur échec avant a été efficace surtout le long des rampes. Les deux équipes ont obtenu leurs chances, mais on doit maintenant se concentrer sur le prochain match. On va refaire le plein d’énergie. Ce sera bien de jouer devant nos partisans, mais on se doit de bien jouer.»

Vigneault a reconnu le beau travail de Lundqvist qui a fait face à 58 tirs.

«Il a offert une bonne performance, il nous a donné une chance de gagner et comme tous les autres, il va se préparer pour le prochain match.»

Concernant le fait que les Canadiens ont forcé la prolongation alors qu’il ne restait que 20 secondes à jouer à la troisième, Vigneault a été plutôt laconique.

«Dimanche, on ne repensera plus à cela», a-t-il lancé.