Jarome Iginla et Shane Doan aux Jeux olympiques?

Le directeur général de l'équipe, Sean Burke, a indiqué mardi qu'il était intrigué par la disponibilité des vétérans de la LNH et joueurs autonomes Shane Doan et Jarome Iginla. Deux anciens Olympiens

Devant le filet, l'ancien des Maple Leafs de Toronto et du Canadien de Montréal Ben Scrivens, Justin Peters, qui a disputé trois rencontres avec les Coyotes de l'Arizona la saison dernière, et l'ancien des Islanders de New York Kevin Poulin se sont partagé le travail.

Doan a récemment complété sa 21e saison avec l'organisation des Coyotes, qui a annoncé au début de la saison morte qu'elle n'offrirait pas de nouveau contrat à leur capitaine de longue date. Âgé de 40 ans, Doan a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Turin, en 2006.



De son côté, Iginla a inscrit 14 buts et 13 aides en 80 matchs avec l'Avalanche du Colorado et les Kings de Los Angeles la saison dernière. Il a participé trois fois aux Olympiques, aidant le Canada à gagner l'or en 2002 et 2010.

Faire une croix sur la LNH en 2017-18 pour les jeux



Leur participation aux Jeux de 2018 signifierait qu'ils ne joueraient pas dans la LNH cette saison. La ligue a décidé de ne pas permettre aux joueurs de participer aux Olympiques, après cinq participations d'affilée depuis 1998.



«Nous venons de jouer des matchs en août et le rythme et l'intensité des rencontres étaient très bons, a noté Burke. Et ça ne va que continuer à augmenter. Nous allons donc évaluer tous les joueurs disponibles selon les mêmes critères, peu importe leurs antécédents.»



Burke, qui a représenté le Canada aux Olympiques de 1988 et 1992, a indiqué qu'il espérait avoir déjà le noyau de l'équipe en place en novembre, quand le Canada participera à la Coupe Karjala, en Finlande.