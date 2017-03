Jamais deux sans trois! (vidéos)

MONTRÉAL - Le Canadien a trouvé le remède à sa baisse de régime de la semaine: les Sénateurs d'Ottawa.

Après deux performances peu inspirées contre deux clubs hors de la course aux séries, les hommes de Claude Julien ont retrouvé leur mordant à temps pour battre les Sénateurs pour une troisième fois en huit jours, cette fois par la marque de 3-1, samedi.



Le Canadien s'est ainsi forgé un coussin de trois points devant ses rivaux au sommet de la section Atlantique. Le Tricolore doit encore disputer sept matchs cette saison et les Sénateurs, huit.



Andrei Markov a réussi un premier doublé depuis janvier 2014 et Shea Weber a aussi touché la cible pour le Canadien (42-24-9). Le Tricolore a marqué deux fois en avantage numérique pour une première fois depuis le 24 janvier dernier.



Markov a également récolté une aide et il a doublé Peter Mahovlich au 18e rang des pointeurs dans l'histoire de l'équipe avec 571 points. De son côté, Julien a rejoint Marc Crawford au 19e rang de l'histoire de la LNH avec 549 victoires en carrière.



Jean-Gabriel Pageau a sonné la charge pour les Sénateurs (41-25-8).



Carey Price a été solide devant le filet des locaux avec 31 arrêts. À l'autre bout de la patinoire, Craig Anderson a été battu trois fois sur 24 lancers à son 500e match dans la LNH.



Le Canadien disputera son prochain match mardi, quand les Stars de Dallas seront de passage au Centre Bell.



Le bon vieux Markov



Le Tricolore n'a pas connu le meilleur des débuts de match, mais Price a gardé le fort en stoppant une frappe de Tom Pyatt, à bout portant.



L'avantage numérique est venu à la rescousse des locaux, quand Weber a ouvert la marque après 9:28 de jeu. Le grand no 6 a décoché un puissant tir sur réception et Anderson n'y a vu que du feu.



Anderson s'est racheté quelques instants plus tard en fermant les jambières à temps devant Max Pacioretty.



Le Canadien a connu un bien meilleur début de deuxième vingt et Markov a creusé l'écart après seulement 1:13 de jeu. Pacioretty l'a rejoint à l'aide d'une belle passe transversale et Markov a profité de beaucoup de temps et d'espace avant de surprendre Anderson du côté éloigné.





Markov est revenu à la charge à 5:55, en avantage numérique. Le défenseur des Sénateurs Erik Karlsson a envoyé la rondelle à l'aveuglette vers le devant de son filet, où aucun de ses coéquipiers ne se retrouvait. Markov s'est avancé et a décoché un autre boulet de canon.



Le vétéran russe a continué de s'amuser, passant tout près de compléter le tour du chapeau quelques instants plus tard. Markov a ensuite lancé Brendan Gallagher en échappée, mais Anderson a réussi l'arrêt.



Les Sénateurs ont finalement retrouvé leurs repères à mi-chemin dans la période et ils ont réduit l'écart à 12:11. Mike Hoffman a réussi un petit bijou en connectant du revers avec Pageau, qui a battu Price du côté de la mitaine.



Les deux équipes ont commencé à s'échanger les chances par la suite, mais le Tricolore est retraité au vestiaire avec un coussin de deux buts.



Le Canadien a fermé la porte aux Sénateurs lors du dernier tiers en écoulant notamment deux punitions mineures. Price a aussi joué de chance quand Alex Burrows a atteint le poteau alors qu'il avait un filet complètement ouvert lors d'une descente en surnombre.

Avant-match

Le Canadien et les Sénateurs s’affronteront une troisième fois en sept jours. Montréal a difficilement gagné le premier duel 4-3 en tirs de barrage samedi, avant de signer une victoire concluante de 4-1 le lendemain.

Les deux formations luttent toujours pour l’obtention du premier rang de la division Atlantique. Le Tricolore (41-24-9) a 91 points tandis que les Sénateurs (41-24-8) ont un petit de point de moins, mais un match en main.

En fait, le scénario est identique à celui de samedi passé, quand les deux équipes se sont affrontées à Ottawa. Par rapport aux joueurs de Guy Boucher, ceux de Claude Julien se retrouvent exactement dans la même position qu'avant le programme double la fin de semaine dernière.

Depuis ces matchs face à Ottawa, le Canadien a livré deux mauvaises performances à domicile, qui n'ont donné qu'un point obtenu en prolongation. Il a perdu 4-1 face aux Hurricanes de la Caroline, jeudi, puis 2-1 (en prolongation) face aux Red Wings, mardi.

Les Sénateurs ont quant à eux gagné leurs deux derniers matchs contre les Bruins de Boston (3-2) et les Penguins de Pittsburgh (2-1 en fusillade).

Beaulieu et King de retour

Nathan Beaulieu sera à son poste à la défense ce soir. Lors de la séance d’entraînement, vendredi, il a été réinséré dans les paires régulières de défenseurs. Quant à Dwight King, il a évolué avec Michael McCarron et Torrey Mitchell. Lui aussi sera de la formation partante samedi soir. Le vétéran attaquant avait été laissé de côté durant le match précédent contre les Hurricanes de la Caroline.

Le défenseur Brandon Davidson et l'attaquant Andreas Martinsen sont laissés de côté.

Carey Price sera devant le filet. C'est Craig Anderson qui lui fera face à l'autre bout de la patinoire.

Notons que les attaquants Alexander Radulov et Max Pacioretty, en panne sèche depuis cinq rencontres, auront des choses à prouver ce soir.

Claesson et Stone

Du côté des Sénateurs, ils seront privés des services du défenseur Marc Methot, blessé à une main.

Selon notre journaliste Martin McGuire, l’absence de Methot, qui joue aux côtés d’Erik Karlsson, devrait avoir un impact important sur l’alignement des Sénateurs. C'est le défenseur de 24 ans Fredrik Claesson qui prendre la place de Methot.

Mauvaise nouvelle pour le Tricolore, l’attaquant des Sénateurs Mark Stone effectue un retour au jeu.

Le joueur de 24 ans s’est blessé au bas du corps le 9 mars, face aux Coyotes de l’Arizona. Depuis le début de la saison, il a amassé 50 points en 63 rencontres.

«Effectivement, les Canadiens ont récemment eu du succès contre nous, a déclaré Stone à la suite de l'entraînement matinal, samedi. Mais en saison régulière, chaque équipe a deux victoires. Nous avons tiré des leçons du week-end passé et nous sommes prêts à les affronter.»

C'est le dernier affrontement de la campagne régulière entre les deux formations canadiennes.

(avec 98,5 Sports)