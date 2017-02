«J'ai l'impression d'avoir changé d'équipe» - A. Calvillo

(98,5 Sports) - De tous les entraîneurs qui forment le nouveau groupe chez les Alouettes, Anthony Calvillo est certainement celui qui semble être le plus dépaysé. Il avait des liens tissés serrés avec son ancien patron, Jim Popp, et il devra s'ajuster à la façon de faire de Jacques Chapdelaine.

Lors d’un lunch avec les médias vendredi au Stade olympique, Calvillo a répété à plusieurs reprises qu’il ne connaissait qu’une seule façon de faire et c’était celle de Popp. Il ne s’est pas caché qu’il y aurait une période d’adaptation importante dans ses nouvelles fonctions en tant qu’entraineur des quarts.

« J’ai l’impression d’avoir changé d’équipe cet hiver a-t-il lancé. »

Mais cela n’est pas négatif pour l’ancien quart étoile des Alouettes, qui semble voir positivement la façon de faire du nouvel entraineur-chef. En fait, ce qu’il apprécie le plus depuis qu’il travaille avec Chapdelaine, s’avère aussi ce qui était un maillon faible sous Popp.

« Ce que j’aime le plus, c’est que nous regardons beaucoup de vidéo. Nous prenons le temps d’étudier les jeux et d’en discuter. L’an dernier nous faisions très peu de vidéo. Parfois je montrais des séquences de jeux de l’époque où je jouais pour Don Matthews, mais c’est pas mal tout. »

Disons que cette déclaration en a surpris plus d’un dans la salle. Le football étant un sport autant axé sur l’étude des jeux adverses via la vidéo.

Calvillo, par inadvertance, a un peu écorché le travail de son ami Popp, mais il n’a pas été le seul. Chapdelaine, qui a lui-même été embauché par Popp a laissé entendre que les choses ne tournaient pas rondement en 2016.

Le nouveau chef des Moineaux n’a pas hésité quand on lui a demandé à quel moment, l'an dernier, il s'était rendu compte que les choses ne tournaient pas rond.

« Oui je m’en souviens, c’était un peu avant que le camp d’entrainement de débute », a-t-il lancé du tac au tac!

Des rires dans la salle s’en sont suivis. Questionné à savoir s’il désirait élaborer sur le sujet, Chapdelaine a préféré regarder les journalistes avec de grands yeux qui voulaient tout dire.

Dans un monde idéal, Chapdelaine et Calvillo uniraient leurs forces pour faire de l’attaque des Alouettes une puissance de la LCF, mais seront-ils capables de coexister?

Étant donné ce que représente Anthony Calvillo pour les Alouettes, il ne serait pas surprenant que l’organisation ait fait pression sur Chapdelaine pour que l’ancienne vedette du club conserve son poste parmi le personnel d'entraineurs.

Chapdelaine a l’habitude de tout contrôler en attaque et d’une façon ou d’une autre, le dernier mot le reviendra toujours.

Aucune comparaison entre Glenn et Durant

L’entraineur des porteurs de ballon, André Bolduc, a remis les pendules à l’heure concernant Kevin Glenn et Darian Durant. Selon lui, il n’y a aucune comparaison à faire entre l'ancien quart de l'équipe et le tout nouveau.

« Je vais être franc, Glenn était un réserviste éternel. Il a parfois été partant, mais surtout à cause de blessures. L’an dernier il répétait les mêmes erreurs qu’il faisait au début de sa carrière. On est justement là-dedans présentement dans nos analyses vidéo. Comment un vétéran comme lui pouvait-il faire tant d’erreurs en fin de match, comme des interceptions qui nous ont coûté des joutes? C’était triste de voir cela.»

Selon Bolduc, Durant aura plus de facilité à lire les jeux devant lui, notamment à cause de sa stature, plus imposante que celle de Glenn.

Foucault doit prendre une décision rapidement

Chapdelaine n’est pas celui qui négocie avec l’agent du joueur de ligne David Foucault, mais il indique tout de même espérer avoir une réponse de l’ancien des Panthers bientôt.

« Nous voulons donner un peu plus de flexibilité aux bons joueurs, mais nous devons aussi commencer à aller de l’avant. Si Foucault nous considère comme seconds violons, nous ne devrions pas mettre autant de focus sur lui, comparativement à d’autres. »

Bolduc, qui a déjà dirigé Foucault dans les rangs universitaires, croit que le Québécois devrait se joindre aux Alouettes dès maintenant.

« Ça fait presque un an et demi qu’il n’a pas joué. À un certain moment donné, il faut aussi obtenir du temps de jeu. S’il arrive avec nous au mois de juillet, je ne suis vraiment pas certain qu’on pourra tout de suite lui donner un rôle de partant. Il y aura une adaptation à faire. »

Bolduc a comparé sa situation avec celle de Samuel Girard, qui à l’époque se promenait d'une équipe d'entraînement à une autre dans la NFL, avant de revenir dans la LCF avec les Tiger-Cats.

Selon toute vraisemblance, les Alouettes vont laisser tomber la philosophie des cinq joueurs de ligne canadiens en attaque, pour y insérer quelques joueurs américains. C’est du moins ce qu’a laissé sous-entendre Chapdelaine.

Pour ce qui est des rumeurs voulant que le receveur S.J. Green soit aussi sacrifié pour libérer de la place sur le plafond salarial, Chapdelaine en était bien surpris.

« Il est prévu qu’il vienne faire un tour au stade la semaine prochaine pour que l’on puisse commencer à travailler sur le plan de match pour cette saison. Je n’ai pas entendu parler de ces rumeurs. Il ne commencera peut-être pas la saison, lui qui se remet toujours de sa blessure, mais il est dans nos plans pour cette année. »

Jeremy Filosa / 98,5 Sports