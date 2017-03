« J'ai été envahi par les souvenirs et les émotions» - Subban

On en parle en ondes : Le point de presse de P.K. Subban (3:40) Publié le jeudi 02 mars 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Ron Fournier

MONTRÉAL - P.K. Subban peut enfin tourner la page sur son association avec le Canadien.

Après le choc de l'échange aux Predators de Nashville, le 29 juin 2016, Subban a eu droit à un adieu chaleureux de la part des partisans montréalais et le défenseur n'a pas été en mesure de contenir ses émotions.



De chaudes larmes coulaient sur les joues du 76 après la présentation d'une vidéo hommage d'un peu plus d'une minute, au cours de laquelle on l'a vu passer du gamin de 18 ans le jour de son repêchage, à l'homme qui a fait vibrer le Centre Bell en plus de redonner à la communauté montréalaise.



« Je ne savais pas ce que j'allais ressentir, a raconté Subban après la défaite de 2-1 des Predators. J'ai joué beaucoup de hockey ici et j'ai vécu de grands moments dans cet édifice, avec ma famille et à l'hôpital (de Montréal pour enfants). J'ai vécu tout ça avec les partisans et j'ai été envahi par les souvenirs et les émotions.



« Je pense que ça veut en dire beaucoup sur mon approche avec l'équipe, sur ce que ça voulait dire pour moi de jouer pour le Canadien de Montréal. »



La foule lui a offert une bruyante ovation d'un peu plus d'une minute et demie par la suite. L'épouse du regretté Jean Béliveau, Élise, était parmi ceux qui l'ont salué.



« Je lui ai envoyé quelques baisers. Je pense qu'elle a vu le dernier », a raconté Subban, qui avait développé une belle amitié avec la famille Béliveau.



Subban a mentionné qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait été aussi ému. Ses coéquipiers ont aussi apprécié le moment.



« C'est un des plus beaux moments auquel j'ai participé dans un aréna de hockey, a dit le défenseur Mattias Ekholm, qui a promis de ne pas taquiner Subban pour avoir laissé couler des larmes. Nous avons pu voir à quel point il était populaire ici. Il va certainement s'en rappeler toute sa vie.»



Les spectateurs avaient scandé «P.K.!P.K.!» une première fois dès le début de la période d'échauffement, quand les autres joueurs des Predators avaient laissé Subban effectuer un premier tour de piste en solitaire.



« Je ne m'attendais pas à ça, mais avant de sortir du vestiaire, les gars ont levé leurs bâtons pour créer un tunnel et ils ont commencé à chanter "P.K., P.K.", alors je suis sorti à toute vitesse, a raconté Subban. Je compte sur des coéquipiers vraiment incroyables et j'apprécie comment ils ont vécu les derniers jours avec moi. »



Si Subban a été acclamé par la foule pendant les 40 premières minutes, elle s'est finalement tournée contre lui pendant le dernier tiers, alors que le Canadien orchestrait une remontée. Il a même été hué à deux reprises pendant qu'il transportait la rondelle lors d'un avantage numérique.



« Je pense que c'était la première fois que j'étais hué au Centre Bell et j'ai trouvé ça sympathique! Ils sont parmi les meilleurs partisans au monde et c'était vraiment spécial de jouer à nouveau devant eux », a noté le défenseur de 27 ans.



Subban n'avait toujours pas affronté le Canadien depuis son départ. Il avait raté le rendez-vous du 3 janvier à Nashville en raison d'une blessure au haut du corps.



On a pu voir Subban échanger quelques mots avec ses anciens coéquipiers sur la glace - et parfois leur jouer des tours. Il a enveloppé Brendan Gallagher avec ses bras après la fin du premier vingt. Et le gardien Carey Price a tenté de l'arroser avec sa bouteille d'eau pendant un arrêt de jeu.



«Je pense que j'ai commencé en lui donnant des petits coups de bâton, a raconté Subban. Tout ça, c'était du nouveau pour moi. C'était la première fois que j'étais échangé. Mais je n'en tire que du positif.



« Maintenant, je suis prêt à passer à autre chose. Les derniers jours ont été magnifiques, mais je suis prêt à tenter de gagner la coupe Stanley. »