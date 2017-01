Internationaux d'Australie: Venus Williams en demi-finale contre Coco Vandeweghe

MELBOURNE, Australie - La joueuse la plus âgée en simple aux Internationaux d'Australie a accédé aux demi-finales.

Âgée de 36 ans, Venus Williams est passée au tour suivant en défaisant Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 7-6 (3), mardi, à l'Aréna Rod Laver.



L'Américaine est la plus vieille joueuse à se rendre si loin aux Internationaux d'Australie depuis le début de l'ère moderne du sport en 1968.

Sa 50e victoire à Melbourne Park lui a permis de se tailler une place en demi-finale pour une première fois en 14 ans.

«C'est magnifique de commencer l'année de cette façon, a mentionné Williams qui n'avait pas fait partie du carré d'as de ce tournoi depuis 2003, quand elle s'était inclinée en finale contre sa soeur Serena. Je veux me rendre plus loin et je ne me contente pas de ça. Je suis cependant heureuse d'être dans cette position.»

Williams tirait de l'arrière par un bris à la manche initiale, mais elle a brisé la Russe deux fois en trois parties, incluant quand Pavlyuchenkova servait pour garder sa rivale à portée.

Williams a obtenu trois points de manche et elle a remporté le premier set grâce à un retour de service du revers.



Pavlyuchenkova a ensuite commis deux doubles fautes durant le bris d'égalité, dont une lors d'une balle de match.

Williams en a profité pour effacer un retard de 3-1 en gagnant les six points suivants. La Russe a commis neuf doubles fautes dans la rencontre.



Williams affrontera maintenant la gagnante du duel opposant sa compatriote CoCo Vandeweghe et la gagnante de Roland-Garros Garbine Muguruza.

«Peu importe qui gagne, je suis enthousiaste d'avoir l'occasion de jouer à nouveau, a affirmé la gagnante de sept tournois du grand chelem, qui n'a pas encore perdu une manche en Australie. Je ne me concentre que sur ça.»

Grâce à son apparition en demi-finale à Wimbledon, l'année dernière, Williams est devenue la femme la plus âgée depuis Martina Navratilova, en 1994, à se rendre aussi loin dans un tournoi majeur.

Navratilova était âgée de 37 ans et 258 jours lors de sa participation en demi-finale à Wimbledon.

Le record appartient à Billie Jean King, qui était âgée de 39 ans et 223 jours quand elle a accédé à la demi-finale de Wimbledon, en 1983.

La tombeuse de Bouchard

Williams affrontera maintenant sa compatriote CoCo Vandeweghe dans une demi-finale aux couleurs américaines.

Vandeweghe a facilement battu la gagnante de Roland-Garros Garbine Muguruza en deux manches de 6-4, 6-0.

Vandeweghe a poursuivi son excellent tournoi, elle qui a vaincu au quatrième tour la première tête de série et championne en 2016, Angelique Kerber.

Elle avait également montré la porte de sortie à Eugenie Bouchard au troisième tour.

Servant pour la première manche, l'Américaine de 25 ans a fait face à une première balle de bris, mais elle s'en est sortie indemne en réussissant un ace.

Elle a finalement remporté le premier set en 56 minutes quand Muguruza a envoyé un revers hors cible.

Vandeweghe n'a par la suite pas été dérangée par les frappes de l'Espagnole et elle a rapidement fermé les livres en s'emparant de la deuxième et dernière manche en 28 minutes. Muguruza n'a gagné que quatre points lorsqu'elle était au service au deuxième set.

En double mixte, la Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire Rohan Bopanna ont eu le meilleur sur la Taïwanaise Yung-Jan Chan et le Polonais Lukasz Kubot 6-4, 5-7, 10-3.