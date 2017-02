Impact: Maxime Crépeau grimpe au deuxième rang dans la hiérarchie

ST. PETERSBURG, Fla. - Pendant que Maxime Crépeau parlait avec les journalistes au stade Al Lang, le gardien Evan Bush était de l'autre côté du terrain en train d'effectuer des étirements après l'entraînement.

Bush, le gardien no 1 de l'Impact, est le mentor de Crépeau et son principal rival. Et pour Crépeau, qui est âgé de 22 ans et qui a grimpé au deuxième rang dans la hiérarchie de l'Impact cette saison, il doit faire comme Bush.



Et le programme d'entraînement de Bush profite déjà à Crépeau.



À chaque fois que Crépeau se rend au centre d'entraînement de l'Impact, à Montréal, il aperçoit Bush, 30 ans, déjà en action dans le gymnase. Maintenant, Crépeau se joint à lui.



«En tant que jeune joueur, je passais moins de temps au gymnase avant, a raconté Crépeau. Maintenant, c'est trois ou quatre fois par semaine au gymnase avec lui et nous travaillons sur ce que nous devons améliorer à l'extérieur du terrain.»



Crépeau sera en action mercredi face à l'Union de Philadelphie lors d'un match préparatoire à Clearwater, en Floride. L'entraîneur Mauro Biello a confirmé que le jeune gardien allait disputer les 90 minutes.



Biello prévoit ménager le reste de sa formation face à l'Union, puis employer ses réguliers pendant 90 minutes samedi, lors du dernier match préparatoire de l'Impact, face aux Rowdies de Tampa Bay, une formation de l'USL. L'Impact disputera son match d'ouverture le 4 mars, à San Jose.



Anthony Wallace et Daniel Lovitz, qui sont des joueurs invités au camp, espèrent faire une bonne dernière impression.



Crépeau est devenu le gardien réserviste de l'Impact puisque l'ancien no 2 Eric Kronberg amorce cette saison la transition vers un poste d'entraîneur avec l'Impact. Kronberg a signé un contrat d'une saison, tôt en janvier.



Kronberg s'entraînera avec l'équipe et dirigera les jeunes joueurs laissés derrière pendant que l'Impact sera à l'étranger.



«Max a fait un travail incroyable, avait raconté Kronberg au moment de signer son nouveau contrat. Il est prêt et je ne veux plus vraiment être un no 2.»



Et Crépeau non plus, lui qui espère devenir rapidement le gardien partant de l'Impact et de l'équipe nationale du Canada.



«Je ne suis pas satisfait du poste de no 2, a-t-il affirmé. Je veux défier Evan. Il le sait et c'est comme ça. Nous sommes deux gagnants et nous voulons jouer.»



Bush n'a pas ouvert la porte lors des deux dernières saisons, disputant 72 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires. Pendant ce temps, Kronberg s'est contenté de cinq sorties en saison régulière et six matchs lors du Championnat canadien.



Crépeau, qui est originaire de Candiac, a rejoint l'Académie de l'Impact en 2010 à l'âge de 15 ans et il n'a toujours pas fait ses débuts en MLS.



?Maxime est un bon jeune joueur, a mentionné Biello. Il est avec l'équipe depuis plusieurs années et nous avons suivi son évolution. L'an dernier, il était capable de jouer avec le FC Montréal en USL et d'obtenir de vraies bonnes minutes. Il a connu de bons matchs et il fait bien à l'entraînement.?



Crépeau a participé à un match du Canada, un revers de 1-0 face aux États-Unis en février 2016. Il a aussi été rappelé lors de deux camps préparatoires avant les qualifications de la Coupe du monde en septembre dernier.



Il a participé à des camps d'entraînement avec le Bologna FC, en Italie, l'équipe U23 du Fortuna Düsseldorf, en Allemagne, et récemment avec le KV Courtrai, en Belgique.



?Je sais que je suis prêt, a déclaré Crépeau. Les gars sur le terrain croient en moi. Je suis très heureux d'obtenir un nouveau défi et de voir que l'équipe a confiance en moi.?