«Il y a beaucoup de mollesse» - Dany Dubé

On en parle en ondes : L'après-match du 12 janvier 2017. (14:45) Publié le jeudi 12 janvier 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Ron Fournier, Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - En raison de la présence de Carey Price et de Devan Dubnyk, bien des observateurs s'attendaient à un match à bas pointage entre le Canadien et le Wild. Pas vraiment, en définitive.

« Il n’y a pas trop de conviction en défensive, a noté l’analyste Dany Dubé, en compagnie de Ron Fournier à Bonsoir les sportifs.

« Il y a beaucoup de mollesse. On ne défend pas bien. (Nathan) Beaulieu, (Jeff) Petry, ça ne défend pas ces gars-là. C'est mou dans le territoire. Il y a beaucoup de tirs de l'enclave.

« Il y a beaucoup de passes en transversale. Quand ces passes-là trouvent preneur, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ne font pas leur travail correctement. Pas beaucoup de vigilance. Je ne veux pas attribuer juste ça à de la fatigue, mais je la sens.

« Et Price n’a pas été le Price que l’on connaît d’habitude. Et quand je le vois accorder un but sur le premier tir... Ça me dérange tout le temps un peu. »

Michel Therrien aurait-il dû retirer Price à un moment donné dans la rencontre?

« Dans les circonstances, peut-être, a répondu Dubé à la question de Ron Fournier. Après deux périodes, je ne sais pas ce qui s'est dit dans le vestiaire... Je ne sais pas comment ils ont géré ça... Mais c'est sûr qu'il n'y avait plus de match après deux périodes. C'était 4-0. Je l’aurais probablement sorti de la cuisine. »

Interrogé à ce sujet après la rencontre, l'entraîneur Michel Therrien a donné l'heure juste.

« On a eu une discussion après la deuxième période et il (Price) tenait à rester dans le match, a noté Therrien. Je respecte sa décision et j'ai apprécié le fait qu'il ait voulu rester là. Dans une situation qui est difficile pour toute l'équipe, ça démontre que l'on souffre tous ensemble. »

Sentiment partagé par Price.

« Je préfère rester avec tout le monde, a-t-il assuré. Nous n'avons pas fait grand-chose en attaque et il ont tiré parti de presque tout. Ça résume pas mal le match, a dit le gardien, visiblement déçu.

« Peu importe la marque, je tente de me concentrer sur le prochain tir. Que ce soit 7-0, 1-0, peu importe le score. »

Fatigue

Therrien estime toutefois que le facteur fatigue - jumulée à l'absence de plusieurs joueurs de premier plan - est à considérer.

« C'est sûr que ça te rattrape et ce soir, ça nous a rattrapé, a dit Therrien. On jouait contre une grosse équipe. Ce fut un match difficile pour tout le monde. »

« Des games comme ça, ca arrive, a philosophé Mark Barberio. Leur troisième but nous a vraiment fait mal. Ils ont scoré à des moments-clés. »

(Avec La Presse canadienne)