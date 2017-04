Iglesias produit trois points et les Tigers battent les White Sox 7-3

DÉTROIT - Jose Iglesias a cogné un double et a produit trois points, aidant les Tigers de Detroit à mettre fin à une série de quatre défaites grâce à une victoire de 7-3 face aux White Sox de Chicago, dimanche.

La victoire est allée au dossier de Jordan Zimmermann (3-1) même s'il a accordé trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en plus de cinq manches au monticule. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises et a été victime d'un circuit.



Miguel Gonzalez (3-1) a concédé sept points, 14 coups sûrs et un but sur balles en six manches et les White Sox ont encaissé un premier revers en sept rencontres.



Les White Sox ont pris les devants 1-0 en première manche quand Melky Cabrera a frappé un simple après deux retraits et que Jose Abreu a suivi avec un triple au champ centre-droit.



Justin Upton a créé l'égalité avec un circuit en deuxième. Il a ensuite amorcé la quatrième avec un simple avant de marquer sur un double de Jim Adduci et les Tigers n'ont jamais regardé derrière par la suite.



Mariners 4 Indians 12



Michael Brantley a frappé un circuit, Francisco Lindor a ajouté un double de deux points et les Indians de Cleveland ont profité d'une poussée de huit points en troisième manche pour vaincre les Mariners de Seattle 12-4.



Brantley a lancé le bal avec un simple et il a couronné la poussée avec un circuit de deux points. Lindor, qui a produit trois points, a claqué une longue balle en solo en troisième et a ajouté un double avant le circuit de Brantley.



Au cours de leur poussée en troisième, les Indians ont aussi réussi trois simples, un double, un triple et un ballon-sacrifice, en plus de soutirer deux buts sur balles.



Le partant des Indians Josh Tomlin (2-3) a accordé quatre points en plus de cinq manches.



Du côté des Mariners, Chase De Jong (0-2) a concédé six points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en deux manches et deux tiers.



Athletics 2 Astros 7



Dallas Keuchel a brillé pendant sept manches et deux tiers, Marwin Gonzalez l'a appuyé avec un circuit de trois points et les Astros de Houston ont vaincu les Athletics d'Oakland 7-2.



Keuchel (5-0) a accordé un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises. Le gaucher a oeuvré pendant au moins sept manches lors de chacun de ses départs cette saison. Il est devenu le deuxième lanceur dans l'histoire des Astros à signer cinq victoires en avril, après Roger Clemens en 2004.



Après que Trevor Plouffe eut cogné un double avec un retrait en première manche, Keuchel a retiré 10 frappeurs d'affilée.



Ken Giles a enregistré un sixième sauvetage en 2017 après avoir forcé Yonder Alonso à cogner un ballon avec les buts remplis.



Jesse Hahn (1-2) a accordé quatre points et huit coups sûrs en six manches.



Gonzalez a frappé son circuit en huitième manche, quand la balle a atteint le poteau de démarcation au champ droit.