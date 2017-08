Ian Happ et Jose Quintana aident les Cubs à battre les Blue Jays 4-3

CHICAGO — Une journée après avoir été retiré au bâton quatre fois, le joueur recrue Ian Happ a rebondi. Happ a frappé un 18e circuit cette saison, Jose Quintana a lancé pendant six manches et les Cubs de Chicago ont battu les Blue Jays de Toronto 4-3, samedi.



Les champions de la Série mondiale ont gagné neuf de leurs 10 dernières parties interligues. Les meneurs de la section Centrale de la Nationale ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs.



Happ a cogné un simple d'un point en première manche et il a ajouté une claque en solo en quatrième. En sixième, Happ a soutiré un but sur balles à Danny Barnes (2-4) et il est par la suite venu croiser le marbre sur un simple d'un point de Javier Baez, procurant les devants aux Cubs.



≪Il y a des hauts et des bas. C'est pour cette raison que le baseball est un si beau sport et un sport si cruel à la fois, a mentionné Happ. Il y aura de bonnes semaines et de mauvaises semaines, mais l'important c'est de continuer à se battre.≫



Baez a également réussi un jeu défensif spectaculaire en neuvième manche, lorsqu'il a capté un roulant de Ryan Goins qui avait dévié sur le gant de Kris Bryant. Baez a effectué un long relais au premier coussin pour épingler Goins.



≪Je ne crois pas que nous avons mal joué. C'est le spectacle Baez depuis quelques jours. Nous l'avons vu à plusieurs reprises à la télévision. Nous nous sommes battus et je crois que nos lanceurs ont bien fait, mais ça n'a pas été suffisant≫, a observé le gérant des Blue Jays, John Gibbons.



À son septième départ depuis qu'il a été acquis des White Sox de Chicago, Quintana (8-10) a accordé deux points, deux buts sur balles et quatre coups sûrs. Il a également retiré huit frappeurs sur des prises.



≪Je crois que Jose a été très bon aujourd'hui. Il semblait bien placer ses lancers. Lors du dernier match, il avait raté plusieurs balles rapides. Ce tir était placé pour une prise aujourd'hui et sa balle courbe était plus impressionnante≫, a analysé le gérant des Cubs, Joe Maddon.



Le stoppeur des Cubs, Wade Davis, a été parfait en neuvième manche et il a signé un 26e sauvetage en autant d'occasions. Il a égalé un record d'équipe pour le plus de sauvetages consécutifs.



Anthony Rizzo a ajouté un point d'assurance en septième manche, grâce à un simple après deux retraits.



Les Blue Jays ont réduit l'écart à un point en huitième manche, notamment en raison d'un mauvais relais de Bryant. Bryant a saisi le roulant de Steve Pearce, mais il a effectué un relais hors cible au premier coussin. Kevin Pillar a suivi en cognant un simple productif pour porter la marque à 4-3.



En quatrième manche, les Blue Jays ont frappé trois coups sûrs consécutifs contre Quintana. Pillar a commencé le bal avec un simple, Darwin Barney a claqué un double et Raffy Lopez a produit deux points sur un simple pour procurer une avance de 2-1 aux visiteurs.



Happ a créé l'égalité en frappant un circuit aux dépens de Nick Tepesch.