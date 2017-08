I.K. Kim remporte l'Omnium britannique féminin

ST. ANDREWS, Royaume-Uni - I.K. Kim a remporté l'Omnium britannique féminin par deux coups après avoir joué 71 (moins-1) en ronde finale, dimanche, en route vers l'obtention de son premier titre majeur.

Sa victoire sur les allées du Kingsbarns Links survient cinq ans après que Kim eut manqué un coup roulé de 14 pouces pour la victoire au Championnat Kraft Nabisco, avant de s'incliner en prolongation. Elle menait par six coups à l'aube de la ronde finale, mais elle a dû travailler d'arrache-pied.



L'Anglaise Jodi Ewart Shadoff a signé une carte de 64 pour forcer Kim à élever son jeu d'un cran. Elle s'est approchée à deux coups de la Sud-Coréenne âgée de 29 ans, mais Kim a gardé son sang-froid sur le neuf de retour et a complété sa ronde avec neuf normales consécutives.



Kim a totalisé 270, moins-18.



Michelle Wie a complété sa ronde en 66 coups pour terminer troisième, à égalité avec Caroline Masson et Georgia Hall.



Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, s'est contentée d'une ronde de 74 et a abouti 49e.