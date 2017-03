Hockey junior: «C'est le devoir d'investir dans ta communauté» - Joël Bouchard

(98,5 Sports) - Pour la première fois depuis 2005-2006, le nombre de spectateurs qui assistent aux matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ne franchira pas la barre des deux millions d'entrées cette saison.

Est-ce que les dirigeants de la LHJMQ s’inquiètent de cette situation?

« Sans dire que ça nous inquiète, parce qu’il y a toujours eu certains hauts et certains bas, c’est quelque chose que nous devons continuer à évaluer et à analyser, a déclaré Joel Bouchard, le président, directeur général et entraîneur-chef de l’Armada de Blainville-Boisbriand, au micro de Derek Aucoin à l’émission Derek le midi.

« Les gens aiment le hockey junior et ils comprennent l’importance d’un bon hockey junior en santé au Québec, mais ça va plus loin que ça. Ça apporte aux jeunes un tremplin pour le hockey universitaire, pour le hockey professionnel ou simplement devenir un individu fort dans la société.

« Et il faut continuer dans nos marchés à comprendre l’importance d’une équipe de junior majeur. Que ça soit comme entreprise ou partisan, quand vous encouragez votre équipe junior, vous encouragez votre communauté et les jeunes de demain qui sont des idoles pour la communauté. Et c’est ce que l’Ouest comprend très bien. C’est ce que les Américains comprennent très bien. C’est au-delà de la performance de l’équipe. C’est le devoir d’investir dans ta communauté à travers des sports. C’est un investissement de communauté. »

Par ailleurs, Joël Bouchard ne croit pas que l’arrivée du Rocket de Laval de la Ligue américaine de hockey à l’automne ne vienne nuire aux assistances des équipes juniors en périphérie de la Rive-Nord.

Écoutez les échanges entre Derek Aucoin et Joël Bouchard à ces sujets de 7 :25 à 12 :54….