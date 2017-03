Hockey féminin américain: les négociations vont continuer

(AP) - L'équipe américaine de hockey féminin a indiqué lundi que les discussions avec USA Hockey au sujet d'une mésentente salariale ont été productives, et aussi qu'elles vont se poursuivre pendant la semaine.

Les négociations se déroulent dans un contexte où le championnat mondial féminin approche.



Près de 20 joueuses de la formation ont longuement rencontré la haute direction de USA Hockey, lundi.



Par communiqué, les hockeyeuses disent que l'objectif est d'en arriver à un accord cette semaine, pour ainsi tenir un camp d'entraînement et amorcer le tournoi comme prévu.

Le camp d'entraînement doit commencer mercredi.



Mercredi, les joueuses ont dit qu'elles boycotteraient le camp et le tournoi à moins de réels progrès en négocations, dans l'espoir d'un pacte de quatre ans.



Le championnat mondial doit commencer le 31 mars à Plymouth, au Michigan.



Championnes en titre, les Américaines ont gagné six des huit dernières éditions du tournoi. Le Canada a prévalu en 2007 et 2012.