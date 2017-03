Harvey termine 6e à la Coupe du monde de ski de fond à Oslo

OSLO - Le Norvégien Martin Johnsrud Sundby a mis la main sur le titre de la Coupe du monde de ski de fond, samedi, en l'emportant lors de l'épreuve de 50 kilomètres en style classique.

Sundby a polarisé les observateurs cette saison après avoir purgé une suspension de deux mois l'an dernier pour avoir consommé une quantité excessive de médicaments contre l'asthme.



La victoire du fondeur norvégien samedi lui a procuré une avance insurmontable au classement général, ce qui lui a permis de décrocher un troisième globe de cristal en carrière. Il avait dû céder un autre titre, celui octroyé à l'issue de la saison 2014-15, après avoir écopé d'une autre sanction pour dopage.



Le Québécois Alex Harvey, qui fut sacré champion du monde au 50 km la semaine dernière en Finlande, a terminé sixième. Ses compatriotes, Devon Kershaw et Russell Kennedy, ont respectivement fini 33e et 47e.



Sundby et le Finlandais Iivo Niskanen se sont livré une belle lutte en tête de peloton samedi avant que le Norvégien ne se démarque de son rival avec trois kilomètres à parcourir.



Sundby a devancé Niskanen par 9,9 secondes. Le Russe Alexander Bessmertnykh a complété le podium à plus d'une minute derrière, après avoir battu de justesse au fil d'arrivée les Norvégiens Sjur Roethe et Niklas Dyrhaug.