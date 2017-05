Guillaume Latendresse n'est plus la même personne en raison des commotions (vidéo)

(98,5 Sports) - Alors que la planète hockey est secouée par la troisième commotion d'importance subie par Sidney Crosby, l'ancien joueur du Canadien et des Sénateurs, Guillaume Latendresse, vit encore avec des symptômes affectant son état de santé et sa qualité de vie.

Latendresse s'est livré librement à l'émission de Paul Arcand, au 98,5 FM, mercredi matin, revenant sur les nombreuses retombées qui le hantent toujours depuis sa retraite du hockey au très jeune âge de 26 ans.

«Dans mes trois dernières années, j'en ai eu environ six (des commotions). Les docteurs me disaient qu'il fallait minimalement prendre un an ou deux de pause avant de penser à rejouer au hockey. Ça fait trois et demi et je ne suis pas correct encore, j'ai encore des séquelles... Ma tête est rendue tellement fragile.»

Peur pour Crosby

Sans le dire directement à Crosby, à entendre Guillaume Latendresse, il livre un message assez précis pour ses collègues de la LNH.

«Pendant que tu joues, décide elle est où ta limite parce que les gars en mettent pas. Les dommages sont assez élevés quand tu fais des commotions dans un court laps de temps. C'est difficile quand t'es dedans parce que tu reviens toujours à un minimum où tu te sens un peu mieux. Tu veux être dans la ''game''. C'est tout ça qui devient extrêmement difficile.»

Écoutez les nombreux détails inquiétants et touchants qu'a vécus Latendresse au cours des derniers moments de sa carrière dans l'entrevue ci-jointe.

Il blanchit Niskanen, mais accuse Ovechkin

Par ailleurs, Latendresse ne se dit aucunement surpris et se dit en accord avec la Ligue nationale qui n'a pas davantage sévi le geste à l'endroit de la vedette des Penguins et qui le tiendra à l'écart au moins pour le match 4 de la série face aux Capitals. Latendresse blanchit même Matt Niskanen de toute intention malveillante.

«Pour moi, souligne-t-il, Niskanen ne change pas sa trajectoire; ç'a vraiment été plus une réaction. Ça arrive vite, t'as une seconde pour réagir, je ne pense pas qu’il a tenté de donner une cross-check au visage de Crosby. C’est plus malheureux qu'intentionnel. Ce qui me dérange plus, c'est plus le coup de bâton d'Ovechkin, le premier dans le dos et le deuxième qui le frappe à la tête. Ça, ça me dérange davantage.»