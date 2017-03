Gronkowski rencontre Messi (vidéo)

(98,5 Sports) - Le meilleur ailier rapproché de la NFL a fait connaissance avec le meilleur joueur de soccer de la planète.

Rob Gronkowski, qui évolue avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a rencontré Lionel Messi et les joueurs du FC Barcelone jeudi matin au Camp Nou.

?Thanks again to @robgronkowski of the @nfl's New England @patriots! We had a blast, too!? Come back soon!



