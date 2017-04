Ginette Reno galvanise la foule avec l'hymne national (vidéo)

(98,5 Sports) - C'est devenu une tradition au Centre Bell lorsque les Canadiens jouent en séries éliminatoires; Ginette Reno chante l'Ô Canada.

La grande dame de la chanson québécoise a donc mis encore une fois la puissance de sa voix au service de ses Canadiens adorés.

Comme d’habitude Mme Reno portant son manteau rouge sur son chandail du Canadien.

Ginette Reno n’a pas caché sa joie et son excitation à l’idée de reprendre son rôle de porte-bonheur du Tricolore.

«Je suis folle de joie, a-t-elle écrit sur son compte Twitter. Les fesses me tremblent depuis deux semaines. J’ai perdu 16 livres.»

