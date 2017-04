Garcia et Rose à égalité au Tournoi des Maîtres

AUGUSTA - L'Anglais Justin Rose s'est frayé un chemin jusqu'en tête en compagnie de l'Espagnol Sergio Garcia avant la ronde finale du Tournoi des Maîtres.

Vainqueur de l'Omnium des États-Unis en 2013 et aux Jeux olympiques de Rio l'été dernier, Rose espère mettre la main sur un premier veston vert.

L'Anglais a connu une séquence de cinq oiselets à ses sept derniers trous pour remettre une carte de 67, cinq sous la normale, et totaliser 210 coups après 54 trous de disputés, tout comme Garcia.



Ce dernier, qui a amorcé la journée au sein d'une quadruple égalité au sommet du classement, a remis une carte de 70. Garcia a réussi un roulé de sept pieds pour une normale au 18e trou, ce qui lui a permis de demeurer à égalité avec Rose.



Considéré comme un des meilleurs golfeurs au monde à ne jamais avoir gagné un tournoi du grand chelem, Garcia n'avait jamais fait mieux qu'occuper la quatrième place avant la ronde finale à ses 18 participations précédentes au Tournoi des Maîtres.



Rickie Fowler suit au troisième rang à moins-5, tandis que Jordan Spieth, vainqueur à Augusta en 2015, fait partie du groupe suivant à moins-4.



Ce groupe inclut aussi Charley Hoffman, qui était en tête après les deux premières rondes. Hoffman partageait le premier rang avec Rose avant d'arriver au 16e trou, une normale-3. Il a toutefois envoyé son coup de départ à l'eau et il a commis un double boguey.



Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 75 coups et il a glissé à égalité au 43e rang à plus-8.