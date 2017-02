Garcia en tête de la Classique du désert de Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis - Sergio Garcia a calé un coup roulé de six pieds pour un oiselet alors que la nuit tombait samedi et il s'est forgé un coussin de trois coups à l'aube de la ronde finale de la Classique du désert de Dubaï.

Garcia a conclu sa ronde avec deux oiselets et signé une carte de 68 (moins-4), qui lui a permis de se hisser à moins-16 au cumulatif des trois premières rondes.



Henrik Stenson a raté un coup roulé de trois pieds pour un oiselet au 17e vert mais s'est repris en en calant un de quatre pieds au trou suivant, avec l'aide des réflecteurs installés au-dessus des gradins ceinturant le dernier vert. Le Suédois, qui faisait partie du groupe devant Garcia, a joué 67 et s'est retrouvé en deuxième position à moins-13.



L'Anglais Ian Poulter, qui a complété le parcours en 67 coups, et le Thaïlandais Prom Meesawat, qui l'a fait en 68 coups, ont aussi retranché un coup à la normale sur chacun des deux derniers verts pour se retrouver à égalité en troisième place à moins-11.



Les golfeurs ont entamé la troisième ronde tardivement après que des bourrasques de vent qui ont atteint près de 70 km/h eurent déraciné des arbres et déplacé des balles sur les verts vendredi, forçant les dirigeants du circuit européen à interrompre le jeu. Les conditions météorologiques étaient impeccables samedi matin, et les joueurs, regroupés en trios, ont effectué des départs simultanés en troisième ronde peu après midi (heure locale).



Tiger Woods, l'ex-no 1 mondial, a participé au tournoi mais s'est retiré vendredi en raison de spasmes au dos.