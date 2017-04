Galchenyuk esquive les questions sur son utilisation

(98,5 Sports) - Questionné de toutes parts quant à son utilisation au sein du Tricolore cette saison et en séries éliminatoires, Alex Galchenyuk estime toujours qu'il fait partie de l'avenir du Canadien de Montréal.

«L'année a été faite de hauts et de bas, on pourrait en parler toute la journée, mais je suis déjà concentré sur l’année prochaine», a résumé celui qui a dû composer avec une blessure qui l'a tenu à l'écart durant une longue période. Ce fut difficile, mais ça fait partie du jeu; j’aurais aimé être en santé toute la saison.»

4e trio en séries

Galchenyuk a entrepris les séries au sein du quatrième trio de l'équipe et à l'aile. Durant une bonne partie de la campagne, on a cherché à voir s'il pouvait assurer comme joueur de centre, mais sans grand succès.

Le no 27 a paru ennuyé par les questions à ce sujet, mais n'a pas caché que c'est ici qu'il souhaite poursuivre sa carrière. Il a pris soin de ne pas envoyer de messages plus précis à l'organisation. En fait, il est revenu sur le fait que ce n'est pas lui qui décidait de sa place et de son utilisation.

«J’aime cette équipe, la ville et les partisans. C’est un endroit excitant pour jouer.» C’est très décevant (it sucks). On va encore passer un très long été. Tout le monde est déçu et surpris. On doit apprendre de tout ça et rebondir. Je ne pense pas à mon contrat je me concentre à ce que je fais sur la glace et me préparer du mieux que je peux pour la prochaine saison.», a dit celui qui en est à sa cinquième campagne avec le CH.