Galchenyuk donne la victoire aux Canadiens en prolongation (vidéo)

(98,5 Sports) - Alex Galchenyuk a tranché le débat en prolongation pour permettre au Tricolore de revenir à Montréal avec une victoire de 5-4.

Galchenyuk a marqué grâce à une passe précise de son capitaine Max Pacioretty qui a joué un de ses meilleurs matchs de la saison en marquant deux buts dont le 200e de sa carrière.

1ere période

00:57 : Max Pacioretty, marque son 26e but cette saison en saisissant une passe parfaire de Philipp Danault à sa droite suite à un revirement. C'est le 200e but en carrière pour le capitaine des Canadiens 1-0 Canadiens

13:10 : Michael McCarron récupère un rebond et du bas du cercle de mise au jeu sur le côté gauche. Il passe à Andrei Markov (3e) posté à la ligne bleue. Le tir frappé du défenseur déjoue Mike Smith 2-0 Canadiens

2e période

13:46 : En avantage numérique, Christian Dvorak profite d'une belle passe de Max Domi et du cercle de mise au jeu à la droite de Price, il déjoue le gardien d'un bon tir du poignet 2-1 Canadiens

15:44 Alors qu'on jouait à 4 contre 4, Max Domi est récompensé pour sa persévérance alors que Price vient de faire deux arrêts incroyables. Dans la mêlé devant le but, Domi a réussi à pousser la rondelle derrière la ligne rouge. Il a fallu la révision du centre de contrôle à Toronto pour le but soit alloué. 2-2

16:07 : Alors qu'ils jouent en infériorité numérique, les Coyotes prennent les devants sur un but d'Alex Goglioski qui avait devant lui un but grand ouvert 3-2 Coyotes

3e période

02:52 : En avantage numérique, Max Pacioretty (27e) de l'enclave marque son 2e but du match d'un tir sur réception 3-3

09:56 Alexander Radulov (14e) profite d'une belle passe de Pacioretty pour déjouer Mike Smith d'un tir haut 4-3 Canadiens

15:08 : Carey Price commet une gaffe en calculant mal sa sortie vers l'avant pour neutraliser une rondelle libre. Christian Dvorak pousse le disque vers l'avant et il roule derrière Price et c'est 4-4

Formations probables

CANADIENS

Attaquants : Max Pacioretty – Philipp Danault – Alexander Radulov / Artturi Lehkonen – Alex Galchenyuk – Paul Byron / Sven Andrighetto – Tomas Plekanek – Andrew Shaw - / Torrey Mitchell – Michael McCarron – Daniel Carr

Défenseurs : Alexei Emelin – Shea Weber / Nathan Beaulieu – Jeff Petry / Andrei Markov – Greg Pateryn

Gardiens : Carey Price – Al Montoya

Retirés de la formation : David Desharnais, Brian Flynn, Nikita Nesterov

COYOTES

Attaquants : Tobias Rieder – Matin Hanzal – Radim Vrbata / Brendan Perlini – Christian Dvorak - Shane Doan / Max Domi – Alexander Burmistrov – Jamie McGinn / Lawson Crouse – Jordan Martinook – Ryan White

Défenseurs : Oliver Ekman-Larson – Luck Schenn / Alex Goglioski – Michael Stone / Jakon Chychrun – Connor Murphy

Gardiens : Mike Smith – Louis Domingue

Retirés de la formation : Kevin Connauton, Peter Holland, Josh Jooris

Les Coyotes ont frappé fort et rapidement en 3e période

Avant-match

Price a perdu ses trois derniers départs, le plus récent 4-0 contre l'Avalanche du Colorado. À l'image du reste de l'équipe, le gardien connaît des ratés depuis le début de la nouvelle année.

Depuis le 1er janvier, Price a conservé un dossier de 5-8-1 en 14 départs. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,00 et un taux d'arrêts de 90,2%.

Les attaquants Daniel Carr et Michael McCarron, fraîchement rappelés des IceCaps, seront en uniforme. Le défenseur Greg Pateryn jouera un premier match depuis le 31 janvier.

Le défenseur Nesterov, de même que les attaquants David Desharnais et Brian Flynn seront rayés de la formation.

«On a fait quelques ajustements en espérant que ça nous donne une meilleure grip. Faut générer plus d'attaques, mais aussi une plus grande agressivité.»

Gallagher de plus en plus près

Brendan Gallagher réussira-t-il encore une fois à déjouer les pronostics?

Absent depuis le 4 janvier, l'attaquant du Canadien s'est encore entraîné avec ses coéquipiers, jeudi, avant le match face aux pauvres Coyotes de l'Arizona.

L'entraîneur du Canadien, Michel Therrien, a laissé entendre que le no 11 pourrait être de retour en fin de semaine. Il lui faudra toutefois franchir une autre étape, celle d'obtenir le feu vert pour s'entraîner avec contact.

