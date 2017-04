Galaxy 1 Impact 0 (deuxième demie)

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal termine sa série de trois matchs consécutifs sur les pelouses adverses ce soir, alors qu'il rend visite au LA Galaxy.

Le match est diffusé sur les ondes du 98,5 Sports

Temps sec et mercure de 17 Celsius à Los Angeles en début de match. Rien à voir avec la pluie qui persiste à Montréal.

Le film de la rencontre

L'Impact obtient une première occasion de marquer à la 6e minute, mais le tir de Patrice Bernier, qui s'était avancé pour soutenir l'attaque, passe au-dessus du but du Galaxy.

Quatre minutes plus tard, le tir de Jermaine Jones en plein centre est facilement cueilli par le gardien de l'Impact Evan Bush.

Mais à la 15e minute, le Galaxy ne rate pas sa chance quand le tir plein axe de Romain Alessandrini passe à la droite de Bush, pris à contre-pied: 1-0 Galaxy.

Hassoun Camara s'offre un magnifique tir cadré à la 29e minute, mais le gardien Clément Diop fait un arrêt sensationnel.

Ce même Camara tombe violemment au sol quelques minutes plus tard. Le joueur de l'Impact, qui a heurté sa tête, est incapable de continuer et Kyle Fischer le remplace.

À la 42e minute, Matteo Mancosu se pointe à la hauteur de la zone de réparation et il décoche un boulet de canon du pied gauche qui est bloqué par Diop.

Coup de théatre avant la fin de la demie, lorsque Marco Donadel est chassé (carton rouge) pour avoir bousculé Jermaine Jones. Un carton plus que discutable. On en reste là à la demie.

Le Galaxy obtient la première bonne occasion de marquer dès les premiers instants de la deuxième demie. Encore une fois, c'est Alessandrini qui menace, mais Bush s'empare du ballon.

À la 53e minute, Bernier fait une passe magique au centre que Mancosu capte en pleine course. Son long tir en croisé rate toutefois le coin gauche de peu.

L'avant-match

«C’est important de demeurer concentré sur notre tâche, c’est-à-dire nous améliorer de match en match, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello. Nous devons continuer de trouver des solutions lorsque nous devons corriger certaines choses tout en développant notre propre jeu. Nous devons être prêts à affronter une bonne équipe et à poursuivre notre progression.»

À ses deux dernières sorties, chez le New York City FC et chez le Chicago Fire, le Bleu-blanc-noir est parvenu chaque fois à combler un retard d’un but. Les verdicts nuls de 1-1 et 2-2 ont permis à l’Impact de demeurer invaincu à ses trois dernières rencontres.

«Nous avons bien joué dans nos deux derniers matchs sur la route, a souligné le gardien Evan Bush. Nous nous plaçons dans de bonnes positions pour rentrer à la maison avec des points. Il nous reste un match compliqué à l’extérieur, puis nous reviendrons chez nous pour y accumuler des points. Nous sommes pleins de confiance à l’approche de ce match contre Los Angeles.»

Expulsé à la 80e minute du verdict nul contre Chicago, l’arrière central Víctor Cabrera sera suspendu pour le match.

Bonne fiche à Los Angeles

Le Bleu-blanc-noir se prépare pour sa cinquième visite au StubHub Center depuis 2012 – il y a affronté Chivas USA à deux reprises –, où sa fiche contre le Galaxy est plus que respectable : un match nul et une défaite en deux matchs au cours desquels les Montréalais n’ont encaissé qu’un maigre but.

«Nous voulons prendre des points sur la route, alors nous devons simplement faire notre travail, a indiqué Dominic Oduro. Nous affrontons une très bonne équipe. Il faudra faire preuve d’intelligence, nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde et ne pas leur ouvrir d’espaces. Ils feront tout pour obtenir des points, alors nous devrons garder notre calme.»

Dixième de l’Association Ouest, le Galaxy a perdu trois de ses quatre matchs jusqu’ici. Nouvellement menés par Curt Onalfo après plus de huit saisons sous la gouverne de Bruce Arena, les Californiens ont échappé une avance de 2-1, le week-end dernier, dans une défaite de 4-2 à Vancouver. Le Galaxy a cependant vu son nouveau Joueur désigné Romain Alessandrini inscrire ses deux premiers buts avec le club.

Le latéral gauche Robbie Rogers, touché à la cheville, et le milieu de terrain Sebastian Lletget, blessé à un pied, ne pourront prendre part à la rencontre.

(Avec le communiqué de l’Impact de Montréal)