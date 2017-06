Gala de la LNH: McDavid, Bergeron, Burns et Matthews honorés

(98,5 Sports) - Cette année, le gala annuel de remise de trophées de la Ligue nationale de hockey est aussi le moment où a lieu le repêchage d'expansion pour les Golden Knights de Vegas.

C'est donc au T-Mobile Arena, qui sera le domicile des Golden Knights, que se tient la soirée.

Jusqu'ici, les Golden Kights ont sélectionné 16 joueurs. Vous pouvez consulter la liste à ce lien.

The @GoldenKnights are taking shape. Here are their newest additions. #VegasDraft pic.twitter.com/XmGnom1nP6