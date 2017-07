«Froome veut rejoindre les Anquetil, Hineault, Merckx et Indurain» - Louis Bertrand

(98,5 sports) - Chris Froome a remporté son quatrième Tour de France, dimanche, mais peut-il en remporter un cinquième?

C’est la question de Derek Aucoin à laquelle Louis Bertrand a répondu aux Amateurs de sports.

«Il veut en gagner cinq, il veut faire comme Jacques Anquetil, Bernard Hineault, Eddy Merckx, Miguel Indurain. Froome veut aussi en courir encore cinq autres.

«Je ne suis pas prêt à dire qu’il va gagner l’an prochain, car on est encore loin du prochain Tour de France. Mais qui peut le battre? Peut- être le Néerlandais Dumoulin (Tom) qui vient de gagner le Tour d’Italie? Le Britannique est encore frais, il court peu, il se concentre sur le Tour de France où il arrive plus frais que plusieurs», a ajouté Bertrand.

Ce dernier a mentionné que Froome veut gagner le Tour d’Espagne qu’il disputera en août, ce qu’on ne voit pas souvent.

L’expert québécois a bien aimé le Tour de France 2017.

«L’équipe Sky l’emporte pour une cinquième fois en six ans. Il y a eu de l’intérêt jusqu’au bout. Je n’ai jamais douté de la victoire de Froome, mais la question était de savoir qui allait compléter le podium. Les écarts étaient serrés, a dit Bertrand. Certaines étapes plus courtes, j’aimerais voir plus d’arrivées en montagne, et j’ai bien aimé des contre-la-montre plus courts.»