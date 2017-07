Froome toujours en jaune avant les Alpes

ROMANS-SUR-ISERE, France - Michael Matthews s'est imposé sur la ligne au sprint lors de la 16e étape du Tour de France et le Britannique Chris Froome a conservé son maillot jaune de leader avant deux difficiles journées dans les Alpes.

De forts vents latéraux ont compliqué la tâche des coureurs lors des 30 derniers kilomètres de l'étape longue de 165 kilomètres entre Le Puy-en-Velay à Romans-en-Isère, qui a contribué à étirer le peloton et même à le scinder en plusieurs groupes.



Froome et ses principaux rivaux - Fabio Aru, Romain Bardet et Rigoberto Uran - sont parvenus à rester devant et ils ont franchi le fil d'arrivée ensemble.



Froome, champion en titre, détient une priorité de 18 secondes devant Aru et de 23 secondes devant Bardet.