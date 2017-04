Flyers: Michal Neuvirth obtient son congé d'hôpital (vidéo)

(98,5 sports) - Le gardien des Flyers de Philadelphie Michal Neuvirth a obtenu son congé d'hôpital, dimanche, moins de 24 heures après qu'il eut perdu connaissance pendant un match.

Les Flyers ont indiqué que Neuvirth était rentré chez lui pour se reposer. Ils ont ajouté que les tests n'avaient rien révélé d'anormal et que son état de santé sera réévalué lundi.



Neuvirth s'est effondré avant une mise au jeu à l'autre bout de la patinoire pendant la première période du match entre les Flyers et les Devils du New Jersey, samedi soir.

Grande frousse

Le gardien des Flyers, demeuré plusieurs minutes allongé sur la surface glacée, a dû être transporté sur une civière. Il était conscient lorsqu'il a quitté avec l'équipe médicale.

Les Flyers avaient rapidement indiqué sur Twitter que Neuvirth avait été conduit dans un centre hospitalier pour observation.

Per GM Ron Hextall, Neuvirth is awake and alert and is being taken to Pennsylvania Hospital for observation. More info to come tomorrow. — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 2 avril 2017

Il a été remplacé par Anthony Stolarz.

Really scary scene in Philadelphia as Michael Neuvirth collapses. Stretcher out. pic.twitter.com/Qi1KJqfFGp — Brady Trettenero (@BradyTrett) 1 avril 2017