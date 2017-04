Fire 1 Impact 0 (première demie)

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal joue présentement le deuxième d'une série de trois matchs consécutifs sur les pelouses adverses en affrontant le Chicago Fire.

Le duel est diffusé sur le site internet du 98,5 Sports dès 14h30, avec l'émission d'avant-match.

Le film de la rencontre

Il fait un temps magnifique à Chicago. L'impact obtient une première occasion à la 5e minute, mais la tête de Mancosu rate le cadre de peu.

Trois minutes plus tard, l'Allemand Bastian Schweinsteiger centre pour Dax McCarty et le gardien Evan Bush dévie le ballon hors-cadre.

À la 17e minute, le Fire profite d'un corner sur le flanc droit. Deux trois passes, un centre de David Accam et une superbe tête tout en puissance de Bastian Schweinsteiger permettent à Chicago de prendre les devants 1-0.

Plus de détails à venir...

L'avant-match

« Nous restons concentrés sur la tâche qui nous attend, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello. Nous voulons cumuler des points tout en nous améliorant de match en match. Nous tentons de réaliser ce match référence qui nous aidera à trouver le rythme et la cohésion que nous cherchons. »

L’un des hommes de fer de la MLS, Dominic Oduro, a obtenu la 200e titularisation de sa carrière en saison régulière. Âgé de seulement 31 ans, Oduro est le 90e joueur à atteindre cette marque – les 91e et 92e pourraient être A.J. DeLaGarza, du Houston Dynamo, et Sébastien Le Toux, de D.C. United, dont les équipes jouent en soirée ce samedi. Le meneur au chapitre des titularisations en carrière est Kyle Beckerman, du Real Salt Lake, qui en compte actuellement 380.

Schweinsteiger

Actuellement septième de l’Association de l'Est de la MLS, le Fire vient de faire plaisir à ses partisans en faisant l’acquisition du milieu de terrain Bastian Schweinsteiger. Champion du monde 2014 avec l’Allemagne, «Schweini» fait ses débuts officiels en Amérique du Nord contre l’Impact.

«Schweinsteiger est un joueur de classe mondiale, a rappelé Hassoun Camara. Il devra s’adapter à la ligue, ce qui n’est pas toujours évident, mais c’est un joueur intelligent. Dans tous les cas, c’est collectivement que nous devons approcher toutes les situations, et nous avons un groupe de qualité. »

À sa plus récente visite au Toyota Park, le Bleu-blanc-noir a signé une victoire de 2-1 sur le Fire. Ignacio Piatti avait alors inscrit un but magistral en toute fin de rencontre pour donner aux Montréalais leur toute première victoire à Chicago.

Depuis son entrée en MLS, l’Impact présente une fiche de cinq victoires, quatre revers et quatre matchs nuls contre le Fire. Oduro a inscrit un but et deux mentions d’aide au fil des ans face à cette équipe, tandis que le défenseur Wandrille Lefèvre a obtenu un but et une mention d’aide en carrière contre Chicago.

Les locaux se sont privés des services du défenseur Johan Kappelhof, expulsé à la 11e minute d’une défaite de 4-0 contre Atlanta United FC le 18 mars.

L’Impact terminera sa série de trois matchs à l'étranger le vendredi 7 avril à au StubHub Center de Carson, en Californie, contre le LA Galaxy. Le Bleu-blanc-noir jouera son prochain match à Montréal contre Atlanta United FC, le 15 avril. Cette partie correspondra à l’ouverture de la saison au Stade Saputo.

(Avec l'Impact de Montréal)