Fin de saison pour les Maple Leafs (vidéo)

(98,5 Sports) - Un but de Marcus Johansson, son deuxième de la rencontre, après 6:31 de jeu en prolongation a permis aux Capitals de Washington de vaincre les Maple Leafs 2 à 1, dimanche, et ainsi d'éliminer la formation torontoise des séries éliminatoires de la LNH.

Champions du calendrier régulier du circuit Bettman, les Capitals en ont eu plein les bras face aux jeunes Maple Leafs qu’ils ont battus quatre victoires à deux.

JOHANSSON IS YOUR ROUND ONE HERO!!! The goal, the handshakes, the victory. On to Round Two! #CapsLeafs #RockTheRed pic.twitter.com/MUXT5lMvtI