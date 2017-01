Festival offensif à Pittsburgh (vidéo)

Conor Sheary (43) vient d`inscrire le but victorieux en prolongation./AP

PITTSBURGH - Conor Sheary a marqué à 34 secondes de la prolongation et les Penguins de Pittsburgh ont mis fin à la séquence de neuf victoires des Capitals de Washington en remportant un festival offensif par la marque de 8-7, lundi.

Sheary a amassé deux buts et une aide pour les Penguins, qui ont mis un terme à une série de trois défaites.

Evgeni Malkin a complété son 11e tour du chapeau durant une deuxième période de neuf buts et Sidney Crosby a enregistré son 27e but de la saison en plus de récolter deux aides.

Bryan Rust et Nick Bonino ont aussi touché la cible pour les Penguins tandis que Matt Murray a été crédité de la victoire même s'il a cédé sept fois sur 28 lancers.

Les Capitals menaient 3-0 avant d'accorder six buts en moins de 11 minutes au deuxième engagement, un plus haut total que ce qu'ils avaient alloué au cours d'un match complet, cette saison. Les Penguins menaient 6-5 après 40 minutes.

Lars Eller a marqué deux fois pour les Capitals. T.J. Oshie, Brett Connolly, Nicklas Backstrom, Justin Williams et Andre Burakovsky ont aussi trouvé le fond du filet. Philipp Grubauer a réussi huit arrêts après être venu en relève à Braden Holtby qui a vu sa soirée prendre fin en deuxième.

