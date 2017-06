Ferrari domine la troisième séance d'essais au Grand Prix du Canada

MONTRÉAL - Ferrari a dominé la troisième et dernière séance d'essais libres au Grand Prix de Formule 1 du Canada, samedi matin.

Sebastian Vettel, le meneur au championnat des pilotes, a signé le meilleur chrono en une minute et 12,572 secondes. Son coéquipier Kimi Raikkonen, qui avait enregistré le meilleur temps lors de la première journée d'essais vendredi, a suivi à 0,292 seconde derrière.



Le pilote Mercedes Lewis Hamilton s'est emparé du troisième échelon, à 0,354 seconde.



Max Verstappen (Red Bull) a survolé le parcours en fin de séance et s'est adjugé le quatrième temps à 0,393 seconde, devant l'autre pilote Mercedes Valtteri Bottas, à trois dixièmes derrière.



Nico Hulkenberg (Renault), Felipe Massa (Williams) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont, dans l'ordre, les seuls autres pilotes à être à moins d'une seconde du chrono de Vettel.



Lance Stroll, qui a choisi de préserver les gommes ultra tendres, réputées plus adhérentes et plus performantes sur le circuit Gilles-Villeneuve, pour samedi, a pris le 18e rang, à 1,837 seconde de Vettel.



La troisième séance d'essais s'est déroulée sous un ciel ensoleillé et une température oscillant autour de 21 degrés Celsius. Contrairement à la veille, ce fut une séance sans histoire. Les excursions hors-piste ont été très rares, et aucun pilote n'a été victime d'un tête-à-queue.



Bottas a cependant frôlé la catastrophe en échappant brièvement sa Mercedes en sortant d'une chicane, mais le Finlandais l'a rattrappée à temps pour effleurer le muret de sécurité et poursuivre sa route.



Raikkonen s'était révélé le plus rapide de la première journée d'essais, vendredi, en vertu d'un chrono de 1:12,935.



La séance de qualifications aura lieu un peu plus tard samedi après-midi.



Hamilton a décroché la position de tête lors des deux derniers Grands Prix du Canada, et chaque fois il l'a emporté.