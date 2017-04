Félix Ménard-Brière des Carabins s'en va au camp des recrues des Giants

Montréal, le 30 avril 2017 - Félix Ménard-Brière part à la conquête des États-Unis. Le botteur des Carabins de l'Université de Montréal a été invité au mini-camp des recrues des Giants de New York qui aura lieu du 12 au 14 mai.

Ménard-Brière a été contacté par la direction des Giants au cours des derniers jours afin de participer à ce camp regroupant les joueurs sélectionnés lors du repêchage de la NFL de ce weekend et certains joueurs autonomes invités.

La formation New Yorkaise souhaite évaluer les aptitudes de botteur de dégagement de l’étudiant en architecture du paysage, lui qui a maintenu la meilleure moyenne au pays l’an dernier (42,2 verges). L’étudiant-athlète de 23 ans sera également évalué pour ses bottés d’envoi et comme teneur lors des tentatives de placement.

«C’est une réussite dont je suis très fier, et je suis naturellement très excité à l’idée de me présenter à ce camp et d’offrir le meilleur de moi-même pendant trois jours, a affirmé Ménard-Brière. Jamais je n’aurais cru vivre une telle expérience. J’aimerais impressionner, et convaincre la direction de me faire une place dans l’organisation.»

Nommé sur la première équipe d’étoiles du réseau canadien U SPORTS au terme de la dernière saison, Ménard-Brière a reçu le titre de joueur de la semaine des unités spéciales quatre fois l’an dernier. Il a notamment réussi un dégagement de 93 verges le 23 octobre dernier, un record québécois et le huitième plus long de l’histoire du réseau universitaire canadien. Le botteur originaire de Sainte-Agathe-des-Monts a également réussi 17 de ses 25 tentatives de placements.

Ménard-Brière a été invité à participer au camp d’évaluation régional des spécialistes de la NFL le 26 février dernier à Washington. Lors du camp d’évaluation régional de la LCF, il a impressionné avec ses qualités athlétiques en signant le meilleur chrono de tous les participants de trois épreuves, dont le sprint sur 40 verges.

«Nous sommes très heureux de voir que Félix a obtenu une invitation avec les Giants, a souligné l’entraîneur-chef des Carabins Danny Maciocia. C’est un jeune qui a travaillé tellement fort, il mérite tout ce qui lui arrive. Dans la vie, on cherche toujours une chance de montrer ce qu’on est capable de faire, et il a obtenu une occasion rêvée. Je suis convaincu qu’il va bien faire.»

Ménard-Brière est devenu le troisième joueur de l’histoire du programme des Carabins à décrocher une invitation pour un mini-camp de la NFL. Le secondeur Byron Archambault, également avec les Giants, et le joueur de ligne offensive David Foucault avec les Panthers de la Caroline ont déjà vécu l’expérience.

L’ancien des Nomades du Collège Montmorency est également admissible au repêchage de la Ligue canadienne de football qui aura lieu dimanche prochain, le 7 mai.

communiqué des Carabins de l'Université de Montréal