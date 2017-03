Federer dispose de del Potro et poursuit sa route à l'Omnium de Miami

KEY BISCAYNE, Floride - Roger Federer n'a pas triomphé à l'Omnium de Miami depuis 11 ans, mais de la façon dont il joue en ce moment, ça pourrait très bien changer.

Federer a accédé au quatrième tour du tournoi en disposant de la quatrième tête de série Juan Martin del Potro 6-3, 6-4 lundi.

Federer, qui affrontait la 29e raquette mondiale pour la première fois depuis 2013, n'a jamais perdu son service et a porté sa fiche à 15-1 cette saison.



Le Suisse a brisé del Potro à deux reprises, une fois par manche, et ce fut suffisant pour qu'il poursuive sa route.



Cet affrontement avait des airs de finale, et non d'un match de troisième tour par un lundi après-midi.



Le court principal, presque vide lors des deux premiers matchs du jour, était plein à craquer, des cris de joie ont accueilli les joueurs sur le terrain pour la période d'échauffement, et de nombreux amateurs portaient fièrement des casquettes on des chandails sur lesquels se trouvaient le logo 'RF' de Federer, alors que d'autres portaient le chandail de l'équipe argentine de soccer ou faisaient virevolter le drapeau du pays sud-américain pour encourager del Potro.



Ils n'ont pas été déçus. Ils ont obtenu tout un spectacle, même s'il a été un peu court.



Les sept derniers matchs entre Federer et del Potro ont atteint la limite, et certains d'entre eux ont été des classiques, dont celui de trois sets, en quatre heures et demie, aux Jeux olympiques de Londres en 2012 que Federer a enlevé 19-17 lors de la manche ultime.



Federer affrontera au prochain tour la 14e tête de série Roberto Bautista Agut, qui a requis trois sets pour venir à bout de l'Américain Sam Querrey.

La 10e tête de série Tomas Berdych a lui aussi savouré la victoire, au compte de 6-3, 6-4 contre Gilles Müller.



Du côté des dames, la favorite, Angelique Kerber, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant Risa Ozaki 6-2, 6-2.

Caroline Wozniacki a aussi atteint les quarts de finale lorsque Garbine Muguruza s'est retirée après un set en raison d'une faiblesse associée à un coup de chaleur.



Wozniacki, la sixième tête de série, avait enlevé ce set 7-6 (1) aux dépens de l'Espagnole.



Des médecins sont venus à la rescousse de Muguruza après le bris d'égalité, qui a scellé une manche qui s'est éternisée pendant 70 minutes.

Ils ont ensuite déterminé qu'elle ne pouvait poursuivre la rencontre, alors que le thermomètre indiquait 25 degrés Celsius à l'occasion d'un après-midi humide.



Wozniacki n'a toujours pas perdu le moindre set dans ce tournoi, et elle affrontera en quarts de finale Lucie Safarova, qui a renversé la quatrième tête de série Dominika Cibulkova 7-6 (5), 6-1.



Plus tôt lundi, Karolina Pliskova a aussi atteint les quarts de finale après avoir disposé de sa coéquipière tchèque en Fed Cup, et partenaire occasionnelle de double,

arbora Strycova 6-1, 6-4. Pliskova n'a mis que 21 minutes à s'adjuger le premier set, au cours duquel elle a notamment remporté 11 points consécutifs à un certain moment et 16 des 17 points au service.